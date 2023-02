PSG, Al Khelaifi nei guai: indagato in Francia per rapimento e tortura

© Getty Images

Il presidente del PSG Nasser Al Khelaifi è sotto indagine in Francia con l'accusa di rapimento e tortura. Secondo quanto riportato dai media francesi, infatti, lunedì sono stati nominati i tre giudici istruttori a Parigi che esamineranno le accuse mosse dal lobbista franco-algerino Tayeb Benabderrahmane nei confronti del numero uno del club parigino. Dal suo racconto si evince che sarebbe stato torturato in Qatar nel 2020, poiché in possesso di documenti che avrebbero potuto compromettere la posizione di Al Khelaifi.