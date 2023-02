Premio Puskas: il gol più bello del 2022 è di un calciatore senza una gamba

© Getty Images

Nella serata di Leo Messi e dell'Argentina, c'è un altro grande protagonista nella notte del Fifa The Best. Si tratta di Marcin Oleksy che si è aggiudicato il premio Puskas come miglior gol del 2022. Il 35enne calciatore polacco, che milita nel campionato amputati, si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento grazie a una rete in sforbiciata che ricorda quella di Richarlison ai Mondiali (il brasiliano è uno dei battuti insieme a Payet, Theo Hernandez e Balotelli), ma dal coefficiente di difficoltà decisamente più alto perché eseguita con una gamba sola.