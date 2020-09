Premier: rialzo dei contagi, rinviata la riapertura degli stadi

Restano chiusi gli stadi in Premier League. La riapertura, attesa per il primo ottobre, è stata temporaneamente sospesa: la decisione di rinviare a data da destinarsi il ritorno in tribuna di un numero limitato di spettatori (1.000) è stata presa dal governo britannico dopo il rialzo dei contagi, stabilmente sopra le 4.000 unità giornaliere nell'ultima settimana. "Stavamo valutando un programma per riaprire gli stadio, ma non è questo il momento - la conferma questa mattina di Michael Gove, ministro dell'Ufficio governativo - Quello che vogliamo è garantire la massima sicurezza possibile ai tifosi, una volta che sarà possibile farli tornare negli stadi".