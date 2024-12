Premier League: il Liverpool scappa via, Manchester City ko e spedito a -11

Prova la fuga definitiva il Liverpool, che ad Anfield stende 2-0 il Manchester City. I Reds provano subito a spingere forte, e al dodicesimo minuto colpiscono: Salah inventa sulla destra, apparecchiando per la zampata sottomisura di Gakpo. La squadra di Arne Slot continua a spingere dopo l’1-0, con gli ospiti che faticano a contenere le offensive avversarie. Anche Alexander-Arnold ci prova, ma la squadra di Guardiola riesce a non subire ulteriori marcature. Il primo tempo, dominato in lungo e in largo dal Liverpool, termina però con una sola rete di vantaggio. Al rientro in campo dopo l’intervallo le cose non cambiano, nonostante Guardiola inserisca Doku e Grealish per aumentare il peso offensivo. Salah a tu per tu con Ortega si mangia il raddoppio, ma il 2-0 dell’egiziano non tarda ad arrivare: al 78’ il portiere tedesco dei Citizens commette fallo in area su Luis Diaz, dal dischetto Salah non sbaglia e realizza il 2-0 finale. Con questo successo il Liverpool sale a 34 punti in classifica, a +9 su Arsenal e Chelsea che inseguono al secondo e terzo posto. Fermo a quota 23 punti il Manchester City, ora a 11 lunghezze dalla testa della Premier: per Guardiola sei sconfitte e un pareggio (il pazzo 3-3 contro il Feyenoord in Champions League) nelle ultime sette partite.