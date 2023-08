Premier League: Varane fa sorridere lo United al debutto

INGHILTERRA

Battuto 1-0 il Wolverhampton, decide il colpo di testa dell'ex Real: è aggancio a City ed Arsenal

© Getty Images Il Manchester United vince al debutto in Premier League e batte 1-0 il Wolverhampton all'Old Trafford. Nel primo Monday Night stagionale, i Lupi sono pericolosi nel primo tempo e spaventano Onana con Cunha che colpisce un palo ad inizio ripresa, poi è Varane, di testa al 76' su assist di Wan-Bissaka, a regalare un esordio vincente a ten Hag. I Red Devils agganciano così City e Arsenal a quota 3 punti, salendo subito a +2 su Liverpool e Chelsea.

Nel primo Monday Night della Premier League 2023/2024, il Manchester United non sbaglia e risponde ai successi di Arsenal e City contro Nottingham e Burnley battendo 1-0 ad Old Trafford il Wolverhampton, che però a lungo spaventa Onana, ten Hag e il pubblico dei Red Devils prima del decisivo gol di Varane. Nel primo tempo, tra le fila dei giocatori di ten Hag, sono Antony e Rashford a rendersi pericolosi ma senza tuttavia beffare Jose Sa che respinge la conclusinoe del secondo. I padroni di casa, invece, si aggrappano agli errori di Matheus Cunha che sfiora il vantaggio al 33', mentre sei minuti prima è Sarabia a graziare Onana.

L'ex Inter deve però ringraziare la buona sorte perché la conclusione di Cunha da pochi passi trova soltanto il legno: si resta sullo 0-0. Scampato il pericolo, ten Hag inserisce Eriksen e Sancho e il forcing paga al 76': Wan-Bissaka pesca Varane che, già pericoloso nel recupero del primo tempo, non sbaglia di testa siglando il primo gol in campionato del Manchester United. Incassata la rete, O'Neil inserisce Silva e Bueno nel tentativo di evitare il ko. Il primo impegna severamente Onana sette minuti dopo il suo ingresso in campo, ma la prima sconfitta in campionato dei Lupi è inevitabile. Sorride, invece, la formazione di ten Hag, a quota 3 insieme a City ed Arsenal e già a +2 su Chelsea e Liverpool.