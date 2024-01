Premier League, rivoluzione Var: gli arbitri spiegheranno le decisioni in tempo reale

INGHILTERRA

L'Ifab ha dato il via libera dopo alcuni test in Messico e Portogallo: ci sarà un microfono come nel rugby

L'era del Var è pronta a vivere una nuova, importante rivoluzione: l'Ifab ha infatti dato il via libera agli arbitri della Premier League per spiegare direttamente in campo, perciò in tempo reale, il motivo delle loro decisioni legate a episodi da Var. Lo faranno, come avviene nel rugby, tramite un microfono e la spiegazione potrà dunque essere ascoltata sia dagli spettatori presenti sugli spalti, sia dal pubblico televisivo.

I direttori di gara racconteranno ai giocatori coinvolti i motivi per cui si è arrivati a una determinata decisione dopo la consultazione col Var o dopo una on field review e tale dialogo sarà udibile da tutti, tifosi compresi.

La conferma ufficiale dovrebbe arrivare dall'Assemblea Generale, in programma a marzo, poi toccherà ai club di Premier esprimersi: se ci sarà l'ok definitivo si partirà con la sperimentazione dalla prossima stagione.

Alcuni test erano già stati condotti in varie parti del mondo nello scorso anno, in particolare nel campionato messicano e nella Coppa di lega portoghese. Il capo degli arbitri inglesi, l'ex fischietto Howard Webb, è stato tra i principali sostenitori di questa rivoluzione, che garantirebbe una maggiore trasparenza e limiterebbe, almeno in teoria, i dubbi e le polemiche.

