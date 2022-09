Premier League: tris Arsenal al Brentford, i Gunners tornano in testa alla classifica

INGHILTERRA

La squadra di Arteta vince 3-0 in trasferta, scavalcate City e Tottenham. L'Everton batte il West Ham

© Getty Images L’Arsenal si riporta al comando della Premier League dopo sette giornate grazie alla netta vittoria 3-0 in casa del Brentford. I Gunners scavalcano così Manchester City e Tottenham tornando a una lunghezza di vantaggio sulle due seconde (18 punti a 17). Sono le reti di Saliba, Gabriel Jesus e Vieira a risolvere la pratica nella ripresa. Nell'altro match di giornata, Maupay fa sorridere l'Everton: 1-0 al West Ham, terzultimo in classifica.

BRENTFORD-ARSENAL 0-3

Arteta risponde alle vittorie di ieri di Guardiola e Conte e ritorna al comando della classifica di Premier League dopo sette giornate: 18 punti per l’Arsenal e 17 per le due inseguitrici. I Gunners si risollevano dopo la sconfitta 3-1 in casa del Manchester United dell’ultimo turno grazie alla netta e facile vittoria 3-0 sul Brentford in trasferta. La pratica di fatto è già risolta dopo neanche mezz’ora con le reti di Saliba e Gabriel Jesus tra il 17’ e il 28’. Dopo appena quattro minuti dall’avvio della ripresa Vieira cala il tris che chiude definitivamente i conti, il Brentford non riesce a reagire e gli uomini di Arteta amministrano senza problemi con il solito palleggio.