Premier League: Tottenham beffato nel finale, solo pari in casa del Newcastle

INGHILTERRA

La doppietta di Kane non basta: Willock firma il 2-2 all’86’ e gli Spurs mancano l’aggancio alla zona Champions. Vince in rimonta il Southampton: da 0-2 a 3-2 con il Burnley

Il Tottenham pareggia 2-2 in casa del Newcastle nella 30a di Premier League e manca l’aggancio al quarto posto occupato dal Chelsea. Agli Spurs non basta la doppietta di Kane (30’ e 34’), che ribalta la rete firmata al 28’ da Joelinton: al munito 86 Willock beffa Lloris e Mourinho non può far altro che masticare amaro. Nell’altra partita, il Southampton rimonta dallo 0-2 al 3-2 con il Burnley, grazie ai gol di Armstrong, Ings e Redmond.

NEWCASTLE-TOTTENHAM 2-2

Nell’appassionante corsa ai posti utili per la qualificazione in Champions League il Tottenham perde un’occasione importante, e facendosi raggiungere nel finale da un buon Newcastle manca l’aggancio al quarto posto occupato dal Chelsea. Il risultato finale non è un caso: i Magpies giocano per vincere e, dopo aver fatto sudare freddo Mourinho con la doppia occasione di Gayle al 19’ (Lloris efficace sia sul colpo di testa sia, un attimo dopo, sulla ribattuta di piede dell’attaccante avversario), passano in vantaggio al 28’, con Richie che recupera un pallone rinviato male da Sanchez e serve Joelinton, che non sbaglia davanti al portiere francese. D’un tratto, però, si risveglia dal torpore iniziale Harry Kane e per i padroni di casa sono subito guai: il bomber degli Spurs pareggia già al 30’, approfittando del pasticcio difensivo fra Krafth e il portiere Dubravka, e quattro minuti dopo completa la rimonta con un gran destro dopo aver ricevuto il pallone da Ndombélé.

Forte del vantaggio, il Tottenham preferisce gestirlo piuttosto che forzare i ritmi: il Newcastle prova ad esplorare qualche pecca avversaria in fase difensiva, ma a parte un paio di conclusioni a lato di Almiron e Joelinton non sembra riuscire a sfondare. All’86’, però, arriva l’episodio che cambia destini e umori al triplice fischio: Kane colpisce il palo esterno in contropiede, sull’azione immediatamente successiva Joelinton arriva sul fondo e mette al centro, Rodon anticipa l’accorrente Almiron ma la palla arriva sui piedi di Joseph Willock, che la piazza sotto la traversa per il 2-2. Come mossa della disperazione, Mouurinho fa entrare Gareth Bale al posto di Lo Celso negli ultimi minuti, ma non basta: finisce in parità, un risultato che lascia decisamente con l'amaro in bocca la squadra del Nord di Londra.

SOUTHAMPTON-BURNLEY 3-2

Con una spettacolare rimonta dallo 0-2, il Southampton conquista tre punti destinati a pesare non poco nella corsa alla salvezza, e lo fa nonostante la sfuriata iniziale del Burnley, che produce le reti di Chris Wood su rigore al 12’ (fallo di Walker-Peters su Erik Pieters) e di Matej Vydra (meteora della nostra Serie A, con un lontano passato all’Udinese) al 28’. Da lì in poi, però, i Saints si scatenano: accorciano già al 31’, grazie alla zampata vincente di Stuart Armstrong, e pareggiano al 42’ con Danny Ings, al termine di una spettacolare percussione individuale. Il dominio dei padroni di casa prosegue nella ripresa: se al 60’ la fortuna non li aiuta, visto che il tiro di Ward-Prowse colpisce la traversa e rimbalza al di qua della linea di porta, sei minuti dopo non c’è invece alcun ostacolo alla rete di Nathan Redmond, che colpisce al volo il pallone crossato da Walcott e batte Pope. I Clarets non hanno la forza per rispondere e la sfida salvezza va così al Southampton, che stacca proprio l’avversario di giornata in classifica e si porta a +10 sulla zona retrocessione.