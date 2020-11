Premier League, tifosi di nuovo allo stadio dal 2 dicembre

INGHILTERRA

La Premier League si prepara a riaccogliere una parte dei suoi tifosi negli stadi. A partire dal 2 dicembre, infatti, gli impianti sportivi del Regno Unito potranno tornare a ospitare un numero limitato di spettatori, in base alla zona nella quale si trovano. Nella Tier 1, quella con meno restrizioni, saranno ammessi fino a 4000 tifosi (o il 50% della capacità nel caso di piccoli impianti), nella Tier 2 ci sarà posto per massimo 2000 persone, mentre nella Tier 3 le porte rimarranno chiuse. Al momento nella prima categoria, quella con il rischio epidemiologico più basso, rientrano solo gli stadi del Southampton e del Brighton. Getty Images

In Premier League si gioca senza spettatori fin dalla ripresa post-lockdown, fatta eccezione per un'amichevole di fine agosto tra il Chelsea e, guardacaso, lo stesso Brighton. Il governo di Boris Johnson ha annunciato nel dettaglio quali limitazioni saranno previste per ciascun Tier, ma non è ancora stata diffusa una lista completa di quali aree saranno inserite nelle varie fasce.