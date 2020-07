Premier League: successo del Leicester , pareggio per l'Everton

INGHILTERRA

Nella 36esima giornata di Premier League , il Leicester batte in casa lo Sheffield 2-0. La squadra di Rodgers esulta grazie a Pérez e Grey, portandosi al quarto posto solitario ea -1 dal Chelsea , mentre le Blades falliscono l'assalto al sesto posto. L ' Everton si ferma sull'1-1 contro l'Aston Villa, in vantaggio con Konsa ; Walcott agguanta il risultato. I Lions agganciano il Bournemouth , ma lasciano per strada due punti preziosi in ottica salvezza.



LEICESTER CITY-SHEFFIELD 2-0

È un match che nessuno dei due contendenti vuole perdere, in vista dei rispettivi obiettivi in classifica. Tuttavia, più Foxes che ospiti in avvio di gara. Il Leicester gioca in profondità e trova la rete del vantaggio al 29’: Pérez, servito da Thomas, calcia di destro dalla breve distanza e mette alle spalle di Henderson. Per l’attaccante spagnolo è il settimo centro stagionale; un gol che consente agli uomini di Rodgers di passare l’intervallo in vantaggio. Nella ripresa, il canovaccio non cambia: i padroni di casa si buttano in avanti, mentre lo Sheffield fatica a trovare spazi. Anzi, è il Leicester che vuole pescare a tutti i costi il gol del 2-0, che arriva al 79’: contropiede degli uomini di Rodgers, Vardy serve Gray, il quale trova l’angolino basso a sinistra per il raddoppio. Il Leicester conquista i tre punti, rinsalda la quarta posizione e si porta a -1 dal Chelsea terzo.

EVERTON-ASTON VILLA 1-1

Giocare senza lottare non è nelle corde di mister Ancelotti e in effetti il match è molto combattuto, nonostante l’Everton non abbia più obiettivi. Nella prima metà di gara, l’Aston Villa è spesso in avanti e totalizza cinque palle gol, mentre l’Everton si crea quattro buone occasioni. I due estremi difensori, tuttavia, sono attenti. Inoltre, qualche conclusione anche facile viene sbagliata e il primo tempo finisce sullo 0-0. Nel secondo tempo, la squadra ospite prova a giocarsi il tutto per tutto: si butta in avanti e al 72’ riesce a segnare. Tutto nasce in seguito a una punizione, con Hourihane che crossa per Konsa; il difensore dell’Aston Villa colpisce di destro e insacca. Sembra fatta per i Lions, ma l’Everton non molla e all’87’ Walcott centra il pareggio, finalizzando un cross di Gomes. È una beffa per gli ospiti, che comunque agganciano il Bournemouth terzultimo, ma lasciano per strada due punti preziosi per la salvezza.