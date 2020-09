Premier League, Everton in testa (per ora) da solo, che fatica per lo United  

INGHILTERRA

In attesa delle partite di domenica e lunedì, l’Everton può godersi momentaneamente la vetta in solitaria della Premier League. La squadra di Ancelotti fa tre su tre, infatti, battendo per 2-1 il Crystal Palace (a segno Calvert-Lewin e Richarlison su rigore). Vittoria soffertissima per il Manchester United sul Brighton: il gol di March nel recupero vale il 2-2, ma Bruno Fernandes segna il rigore del 3-2 a ridosso del triplice fischio.

BRIGHTON-MANCHESTER UNITED 2-3

Una partita davvero incredibile quella dell’Amex Stadium. Succede di tutto in pieno recupero e uno sfortunatissimo Brighton (che ha colpito ben cinque legni in tutto il match) è costretto a uscire sconfitto immeritatamente contro il Manchester United, al suo primo successo in campionato dopo il ko interno contro il Crystal Palace.

Al 10’ squillo improvviso dei padroni di casa che colpiscono un palo esterno con una gran botta da fuori area di Trossart, con De Gea che comunque era sulla traiettoria. Lamptey consegna letteralmente il pallone a Greenwood che strozza, però, il mancino: tiro a lato. Poi ancora Brighton pericoloso al 22’ sempre con Trossart, che si libera in un fazzoletto e scaglia un gran tiro verso la porta di De Gea, scheggiando un altro palo esterno. Seagulls che si rendono ulteriormente pericolosi più tardi: sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti, Webster devia il pallone verso la porta di testa e colpisce la traversa: terzo legno per i padroni di casa nella prima mezz’ora. Il meritato 1-0 per il Brighton arriva al 40’: intervento ingenuo di Bruno Fernandes su Lamptey in area di rigore e l’arbitro indica subito il dischetto. Dagli undici metri Maupay spiazza De Gea con un ‘cucchiaio’. Neanche il tempo di esultare che i Red Devils ristabiliscono la parità: Maguire viene anticipato da Dunk, il quale raccoglie involontariamente una bella sponda di Matic, sugli sviluppi di un calcio di punizione, e deposita nella propria rete poco prima dell’intervallo.

Nel giro di 5 minuti il Var annulla due importanti decisioni arbitrali a inizio ripresa: prima negando un rigore al Brighton per un contatto tra Pogba e Connolly, poi annullando il 2-1 dello United per fuorigioco di Rashford sull’ultimo passaggio di Martial. La rete dell’attaccante di origini caraibiche arriva comunque al 55’ e questa volta è regolare: splendida azione personale di Rashford, che parte da centrocampo, salta metà difesa del Brighton e firma uno splendido gol che ribalta la situazione. La formazione allenata da Potter è parecchio sfortunata perché incappa in altri due legni del match: prima con un colpo da biliardo di March che colpisce il palo interno e poi con la traversa di Trossard. Si arriva così al pirotecnico finale: March insacca il 2-2 di testa tutto solo all’ultimo minuto di recupero. Il pareggio sembrerebbe ormai acquisito, ma proprio sul triplice fischio finale Maupay colpisce il pallone con la mano: per il Var è calcio di rigore e Fernandes spiazza De Gea.

CRYSTAL PALACE-EVERTON 1-2

È la squadra di Carlo Ancelotti ad aggiudicarsi l’inatteso scontro al vertice del sabato di Premier League. A Selhurst Park i Toffees confermano di essere tra le squadre più in forma del momento passando già al 10’: la splendida combinazione palla a terra fra James Rodruguez, Seamus Coleman e Dominic Calvert-Lewin manda in gol il bomber ospite, già al quinto centro in tre partite di campionato. Gli uomini di Roy Hodgson, anch’essi reduci da due vittorie in due partite, sono duri a morire e al 26’ la loro pressione si concretizza con un gran colpo di testa di Kouyaté, che anticipa tutti su cross dalla bandierina di Townsend e batte Pickford per l’1-1. La partita è vibrante, entrambe le squadre sono propositive. Al 40’, però, arriva l’episodio chiave: Ward tocca il pallone con la mano in area, dopo la consultazione con il Var l’arbitro Friend assegna il tiro dal dischetto che Richarlison, con una vera e propria cannonata, trasforma nel 2-1. La pioggia battente e il fattore stanchezza per due squadre già impegnate su due fronti (campionato e Carabao Cup) abbassa di netto il ritmo del match nei secondi 45 minuti, caratterizzati da molti fischi a centrocampo e pochissime emozioni. L’Everton non corre particolari rischi e porta i tre punti a casa: i Toffees non hanno nessuna intenzione di lasciare i piani alti della classifica.

