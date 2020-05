Premier, Mourinho agli scettici: "Non volete giocare? Guardate la Bundesliga a casa"

PREMIER LEAGUE

Come succede in Italia per la Serie A, anche in Inghilterra si dibatte sulle date della ripresa della Premier League e aumenta il partito degli scettici. Nonostante il governo e la FA abbiano trovato un'intesa finale sui protocolli da attuare e sulla data per la ripresa, i pareri degli addetti ai lavori sono discordanti. E, in occasione di una videoconferenza con gli altri allenatori, il tecnico del Tottenham José Mourinho ha detto rivolgendosi ai suoi colleghi più titubanti: "Se non volete giocare, state a casa e guardate la Bundesliga".

Molti di loro manifestano la propria preoccupazione e chiedono risposte prima di tornare ad allenarsi, in seguito alla richiesta di firmare un desclaimer nel caso in cui uno di loro, o un loro familiare, si ammalino. Una posizione, quella dello Special One, diversa da quella descritta dai tabloid. Il Daily Star gli dedica un titolo: "No way says José", ossia "In nessun modo", attribuendo il diniego al tecnico del Tottenham. Il Daily Express, invece, apre con una foto di Mourinho e con la frase: "Non così in fretta".

Il tecnico del Tottenham sarebbe dunque a capo della 'cordata' che vorrebbe prendere ancora più tempo rispetto ad una partenza ai primi di giugno, per preservare la salute fisica dei calciatori che sono fermi da tempo da ogni tipo di attività sportiva. La tesi è chiara: i calciatori sono fermi da circa due mesi e quattro settimane scarse di allenamento, con tutte le limitazioni del caso (sedute individuali, distanze da rispettare, impossibilità di contatti fisici e contrasti), rallenterebbero troppo la preparazione di chi dovrà giocare partite ufficiali, aumentando enormemente il rischio di nuovi infortuni.

MOU: "MAI CHIESTO IL RINVIO"

Il tecnico del Tottenham ritiene però che la sua posizione sia stata riportata in modo non corretto dai media: "Non ho chiesto alcun rinvio - ha precisato in una nota - Voglio riprendere gli allenamenti e non vedo l'ora che la Premier ricominci, non appena ci saranno le condizioni di sicurezza per giocare, specie ora che anche altri campionati si apprestano alla ripresa. Sono estremamente orgoglioso di come i miei calciatori si siano mantenuti in forma, mostrando grande professionalità, passione e impegno". Parole che non rispecchiano affatto quanto pubblicato oggi da alcuni tabloid: secondo il "Mirror", per esempio, Mourinho avrebbe chiesto almeno un mese di allenamenti di gruppo prima di tornare in campo, suggerendo di posticipare la ripartenza al 19 giugno.