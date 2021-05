Premier League: rinviata United-Liverpool, Arsenal ok in casa del Newcastle

INGHILTERRA

Le proteste dei tifosi dei Red Devils all'Old Trafford contro la proprietà non hanno consentito la disputa della sfida

Il big match Manchester United-Liverpool, valevole per la 34.a giornata di Premier League, è stato rinviato a causa delle proteste dei tifosi dei Red Devils contro la proprietà Glazer: l'occupazione dell'Old Trafford non ha neanche consentito alle squadre di raggiungere lo stadio. Nell'anticipo domenicale, l'Arsenal ha invece vinto 2-0 sul campo del Newcastle grazie ai gol di Elneny (5') e Aubameyang (66'). Manchester United, i tifosi sul campo dell'Old Trafford per protestare contro i Glazer Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

NEWCASTLE-ARSENAL 0-2

L'Arsenal ritrova vittoria e fiducia in vista della decisiva semifinale di ritorno di Europa League contro il Villarreal. Pensando al match contro l'ex Emery, Arteta lascia fuori i big, con Leno, Saka e Pépé che si accomodano in panchina. Al St. James' Park, passano appena cinque minuti e i Gunners sono già in vantaggio: assist di Bellerin, Aubameyang manca l'intervento ma sulla sfera si fionda Elneny, che con il destro in area insacca. Al 28', Dubravka evita lo 0-2 respingendo con la mano destra la conclusione di Xhaka. Ad inizio ripresa, Arteta perde David Luiz, sostituito da Chambers, ma al 66' gli ospiti raddoppiano grazie alla spettacolare deviazione al volo di Aubameyang sul cross dalla sinistra di Martinelli. La rete permette ai Gunners di giocare con più scioltezza, con Chambers che di testa va vicino al tris. Il finale non regala emozioni se non l'espulsione di Schar per i Magpies: termina 2-0, con l'Arsenal che sale a 49 punti e si prepara nel migliore dei modi al ritorno di Europa League contro il Villarreal. Sconfitta tutto sommato indolore, invece, per il Newcastle, sempre a +9 sul Fulham terzultimo a quattro giornate dalla fine.