Premier League: primo ko per Ancelotti, l'Everton cade a Southampton

INGHILTERRA

Arriva alla sesta di campionato il primo ko dell'Everton di Carlo Ancelotti, sconfitto in maniera fin troppo netta da un Southampton che non solo si conferma in piena zona Europa, ma addirittura è a soli 3 punti dalla vetta (dove oltre ai Toffees c'è ora il Liverpool). La lista degli indisponibili dell'Everton non è certo corta, ma non giustifica un inizio di partita decisamente sottotono e in cui il solo Iwobi sembra cercare coraggiosamente di portarsi in avanti. Dall'altra parte invece il Southampton attacca con convinzione e sono in diversi a rendersi pericolosi, in particolare Bertrand, Armstrong e Redmond. L'Everton si scuote con un guizzo di Sigurdsson, ma è solo un attimo. Da metà primo tempo in poi è infatti solo Southampton, con Pickford che dice di no a Romeu ma si arrende al gran tiro di Ward-Prowse al 27', ottimamente servito da un sontuoso Danny Ings. E già al 35' arriva il raddoppio, con la firma di Che Adams e l'assist ancora una volta di Ings. Prima dell'intervallo c'è il tempo per un gol annullato ad Armstrong per fuorigioco, ma ciò che realmente sorprende è la mancata reazione degli ospiti nella ripresa. L'Everton infatti giochicchia ma non riesce proprio a spaventare il portiere di casa McCarthy. E il tutto si complica ulteriormente al 72', quando Digne perde la testa e stende Walker-Peters meritandosi il rosso diretto. Se qualcuno cerca quindi la via del gol è sempre il Southampton, fino ai minuti di recupero quando quasi Pickford si lascia sfuggire dalle mani un comodo pallone tirato da Diallo. Sintomo di una domenica completamente sbagliata da parte dell'Everton.