Premier League: 1-1 tra Chelsea e Liverpool all’esordio, pari anche per il Tottenham

INGHILTERRA

Subito grande show a Stamford Bridge: Disasi risponde al vantaggio di Luis Diaz, 2-2 per gli Spurs contro il Brentford

Tonali inizia col botto: esordio dal 1' e subito gol











Prima giornata in Premier League: termina in pari il primo big match, Chelsea-Liverpool sul punteggio di 1-1. Subito grande show a Stamford Bridge: vantaggio dei Reds con Luis Diaz al 18', rispondono i Blues con il tap-in del nuovo acquisto Disasi al 37'. Un punto anche per il Tottenham, che non va oltre il 2-2 in casa del Brentford. Gli Spurs aprono e chiudono le marcature con Romero ed Emerson, nel mezzo i due gol delle Bees con Mbeumo e Wissa.

BRENTFORD-TOTTENHAM 2-2

Solo un pari all’esordio per il Tottenham: è 2-2 in casa del Brentford. Il nuovo quadro tattico degli Spurs, senza Kane e Lloris ma con gli innesti di Vicario, Udogie, van de Ven e Maddison, funziona molto bene in avvio: all’11’ Romero porta infatti avanti gli ospiti, con un colpo di testa sul filo del fuorigioco. Le Bees non ci stanno, e al 27’ riportano l’incontro in equilibrio: Mbeumo trasforma dagli undici metri il calcio di rigore causato dal fallo di Son. I padroni di casa prendono coraggio dopo il pari, spingendo tanto sulla sinistra con Henry. Al 36’ il laterale mancino mette il pallone preciso dentro l’area per Wissa, che sigla addirittura il 2-1. La formazione allenata da Postecoglu torna a prendere l’iniziativa dopo lo svantaggio, e colpisce nel lungo recupero (11 minuti): al 49’ Emerson Royal pesca l’angolino basso con un destro di prima intenzione dal limite dell’area. Si rientra negli spogliatoi sul 2-2. Nella ripresa gli Spurs continuano a fare la partita: verso l’ora di gioco Son va vicino al 3-2, ma il suo sinistro sotto misura è troppo strozzato. Nel finale alcuni giocatori perdono un po’ di lucidità, con i ritmi che calano lievemente. Finisce 2-2, esordio non eccezionale per Postecoglu e i suoi nuovi Spurs.

CHELSEA-LIVERPOOL 1-1

Pari e spettacolo all’esordio nel primo big match stagionale tra Chelsea e Liverpool, a Stamford Bridge finisce 1-1. Incontro estremamente intenso fin dal fischio d’inizio, considerando il periodo della stagione e dell’anno. I Reds si divertono davanti con l’enorme potenziale offensivo, ma rischiano nelle ripartenze organizzate dei Blues. All’11 la prima vera occasione è per gli ospiti, con Salah che scheggia la traversa con un bel destro a girare da fuori area. La formazione di Pochettino risponde quattro minuti più tardi, ma Alisson neutralizza il tocco sottomisura di Jackson. La gara si trasforma praticamente in una sfida colpo su colpo, e il primo punto viene messo a segno dagli uomini di Klopp: al 18’ Salah si invola sulla destra, rientra e piazza uno splendido pallone dentro l’area, che pesca la spaccata di Luis Diaz per l’1-0. Sette minuti più tardi i due si scambiano di ruolo, con il colombiano che serve l’egiziano, la cui conclusione però viene salvata in maniera provvidenziale da Thiago Silva. Salah trova il 2-0 al 28’ su invenzione di Alexander-Arnold, ma la sua rete viene annullata per fuorigioco dopo il controllo del Var. Nel miglior momento del Liverpool arriva l’1-1 del Chelsea, con il tap-in del nuovo acquisto Disasi sulla sponda di Chilwell, al 37’. Un bellissimo primo tempo senza pause si chiude in parità, sull’1-1. Nei secondi quarantacinque minuti la squadra di Pochettino prende in mano le redini del gioco, sfiorando il 2-1 in numerose occasioni (la più pericolosa di Jackson dopo l’ora di gioco). Nel finale entrambe le squadre potrebbero vincere: i Reds vanno vicini al colpaccio con Nunez da fuori area, mentre i Blues ci provano allo scadere con Mudryk. Finisce 1-1, un punto per parte dopo una gara estremamente divertente.