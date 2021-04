Premier League: papera di Leno, l’Everton piega 1-0 l’Arsenal

INGHILTERRA

Ancelotti trionfa all’Emirates Stadium grazie a un clamoroso autogol del portiere dei Gunners a 14’ dalla fine

L’anticipo della 33esima giornata di Premier League vede l’Everton passare 1-0 sul campo dell’Arsenal: un risultato che consente ai Toffees di potere ancora ambire concretamente alla zona Champions. Primo tempo ben giocato dagli uomini di Ancelotti, che sfiorano il vantaggio con una punizione di Sigurdsson sulla traversa. La ripresa dell’Emirates Stadium viene poi decisa al 76’ da un clamoroso autogol di Leno, che si devia la sfera sotto le gambe. Arsenal, i tifosi contro la Super League: “Kroenke out” Getty Images

Alla fine ci vuole un’incredibile autorete del portiere dell’Arsenal perché l’Everton possa avere la meglio all’Emirates Stadium e sperare ancora nell’accesso alla prossima Champions League. Un successo che arriva dopo cinque gare consecutive a secco in Premier.

Il primo squillo è dei Toffees: traversone teso di Digne per Calvert-Lewin, che in area anticipa Mari e colpisce di testa, ma il pallone termine a lato. Alla mezz’ora Allan verticalizza per Richarlison, il quale calcia col sinistro: ottimo intervento di Leno a respingere. Gunners che ci provano con Saka, che tira di prima intenzione verso lo specchio della porta ma la conclusione si rivela debole e centrale, per la facile parata di Pickford. Al 40’ arriva l’occasione più importante del primo tempo: punizione dai 30 metri battuta da Sigurdsson che scheggia la parte alta della traversa, anche se Leno sembrava essere sulla traiettoria.

A inizio ripresa, dopo un salvataggio provvidenziale in scivolata di Holding su Sigurdsson, un’ingenuità di Richarlison su Ceballos rischiava di costare un rigore contro l’Everton, che però verrà annullato dal Var per un fuorigioco di Pépé all’inizio dell’azione. Al 65’ una punizione dalla sinistra di Saka viene raccolta da Chambers, il cui tiro al volo termina alto non di molto. Poco dopo Ceballos ci prova con il destro: Pickford risponde presente e smanaccia. Ma al 76’ il risultato si sblocca a favore della formazione di Carlo Ancelotti: Richarlison salta Xhaka sulla destra e dalla linea di fondo lascia partire un traversone che Leno devia goffamente, facendoselo passare tra le gambe. In pieno recupero una prodezza di Pickford su Martinelli nega il pari all’Arsenal.

