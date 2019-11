Premier League: nuova delusione per il Manchester United, Red Devils ko a Bournemouth

INGHILTERRA

Nuovo flop per il Manchester United, che perde sul campo del Bournemouth e rimane a soli 13 punti dopo 11 partite di Premier League. Finisce 1-0 grazie a un gol segnato da Joshua King al 45', in acrobazia ma con la difesa dei Red Devils completamente immobile. Prestazione da dimenticare per gli uomini di Solksjaer, che vanno più vicini a subire il raddoppio che a realizzare il pareggio. Nel finale c'è poi lo sfortunato palo di Greenwood.

Il pomeriggio è nuvoloso, grigio e quasi buio a Bournemouth. E il clima sembra rispecchiare quasi alla perfezione il momento di un Manchester United mai così diverso dall'immagine di se stesso che decenni di vittorie gli avevano permesso di diffondere in tutto il mondo. Gli scoloriti Red Devils perdono ancora, e se le ultime due partite avevano dato qualche segno di ripresa, i segnali del sabato pomeriggio del Vitality Stadium sono solo negativi per Solksjaer.

A partire da quanto suggerito dalla classifica: in 11 partite solo 13 punti e ben quattro sconfitte. Il primo tempo è sostanzialmente equilibrato: Red Devils pericolosi con Fred e Pereira, padroni di casa che rispondono con Wilson e Fraser. A pochi secondi dall'intervallo arriva però il gol che deciderà il match: lo segna con irrisoria facilità Joshua King, nazionale norvegese con sangue gambiano cresciuto proprio nelle giovanili dello United. Proprio lui dopo un'azione tambureggiante delle Cherries riceve palla da Smith e ha tutto il tempo di controllarla, palleggiarla, girarsi e scaricarla in rete in acrobazia: in marcatura c'è Wan-Bissaka, che gli permette di fare agevolmente tutto questo.

Chi si aspetta una reazione rabbiosa del Manchester United rimane a bocca asciutta fino agli ultimi dieci minuti del secondo tempo: prima di allora è infatti soprattutto il Bournemouth a sfiorare il raddoppio, che Fraser non trova per mancanza di potenza e che De Gea nega a Wilson con un gran volo. Deludente Martial, ci pensa quindi il subentrato Greenwood a costruire quantomeno un'occasione per i suoi nel finale: ma lo United non va oltre il palo centrato dal suo attaccante 18enne.