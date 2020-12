Premier League: niente fuga per il Liverpool, solo 1-1 in casa col West Brom

INGHILTERRA

Colpo di scena nella quindicesima giornata di Premier League. Ad Anfield, infatti, il Liverpool pareggia 1-1 contro il West Brom penultimo e fallisce l'opportunità di allungare in classifica, con l'Everton ora a -3. I Reds passano in vantaggio al 12' con Mané, ma nella ripresa soffrono e subiscono il pari all'81' con Ajayi. Vince il Leeds di Bielsa: 1-0 al Burnley con il rigore di Bamford. West Ham-Brighton finisce invece 2-2. afp

LIVERPOOL-WEST BROM 1-1

Un pareggio che sa di sconfitta per il Liverpool, considerando l'assist fornito dal 2-2 tra Leicester e Manchester United e, soprattutto, la prima metà di gara di Anfield. Fino al 45', infatti, va in scena un vero e proprio monologo dei campioni d'Inghilterra: i Reds partono forte e schiacciano subito il West Brom, costretto ad arroccarsi in difesa. Il muro ospite, però, crolla dopo soli 12 minuti: Matip serve Mané, che stoppa di petto il pallone in area e batte Johnstone, firmando l'1-0. Al 21', è ancora il senegalese a sfiorare il gol di testa su assist di Henderson, mentre al 34' Salah conclude di poco alto sopra la traversa. Nella ripresa, però, il canovaccio cambia sensibilmente, anche se Henderson mette subito i brividi a Johnstone con un esterno destro di poco a lato. Il West Brom alza il baricentro ed inizia a farsi vedere dalle parti di Alisson: il primo tiro arriva al 51' con il sinistro di Grant bloccato dall'ex Roma. Nove minuti dopo, si ripresenta la maledizione dei centrali per Klopp, con Matip costretto ad uscire per infortunio e sostituito da Rhys Williams. Al 72', altra grande occasione per Grant, ma il brasiliano non si fa superare in uscita e respinge. Il Liverpool non la chiude e all'81' incassa il pareggio degli ospiti con Ajayi, bravo e fortunato a siglare l'1-1 di testa anche grazie all'aiuto del palo. Al 90', Firmino cerca di replicare il 2-1 segnato nel finale contro il Tottenham, ma Johnstone è fenomenale nell'evitare il gol del ko e garantire un punto al West Brom, unica squadra capace di portar via almeno un punto da Anfield in questa Premier League. La giornata della possibile fuga per il Liverpool di Jurgen Klopp termina con l'Everton a -3 dai Reds, primi con 32 punti.

LEEDS-BURNLEY 1-0

Il Leeds di Marcelo Bielsa cancella il pesante ko dell'Old Trafford e vince 1-0 in casa contro il Burnley. Il gol che decide il match arriva dopo soli 5 minuti: Pope stende in area Bamford, che dal dischetto spiazza il portiere ospite siglando l'1-0. La formazione di Dyche sfiora il pareggio al 34' con il colpo di testa di Wood di poco alto sopra la traversa, mentre Raphinha va vicino al raddoppio per i padroni di casa. Nella ripresa, ci pensa Meslier a murare due volte Barnes e certificare la vittoria del Leeds, che sale a 20 punti. Il Burnley, invece, perde dopo quattro risultati utili consecutivi.

WEST HAM-BRIGHTON 2-2

Finisce 2-2 tra West Ham e Brighton. Nel primo tempo dell'Olympic Stadium, sono gli ospiti a dominare e costruire le principali occasioni da gol: al 28', Webster ci prova di testa ma Fabianski respinge, mentre sei minuti dopo March conclude in area senza però inquadrare lo specchio della porta. Al 44', allora, arriva il meritato 0-1 con la girata in area di Maupay, che di destro batte Fabianski. Nella ripresa, Moyes stravolge gli Hammers inserendo Lanzini e Yarmolenko. Proprio l'argentino, al 60', serve da terra Johnson, che con il destro firma l'1-1. Il pareggio, però, dura solo 10 minuti: da calcio d'angolo, Dunk vince un rimpallo in area piccola e insacca. Il 2-2 finale arriva ancora sugli sviluppi di un corner grazie al colpo di testa di Soucek. Il West Ham sale a 22 punti, mentre il Brighton ottiene il suo terzo pareggio consecutivo e aggancia il Burnley a quota 13.