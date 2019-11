Premier League: Mourinho non sbaglia all’esordio, West Ham battuto 3-2

Prima panchina di Mourinho con il Tottenham e gli Spurs tornano a vincere in Premier League dopo cinque partite di astinenza. Finisce 3-2 contro il West Ham, è Son al 36’ a segnare il primo gol dell’avventura dello Special One sulla nuova panchina, il raddoppio arriva già prima dell’intervallo al 43’ con Lucas. In avvio di ripresa, poi, Kane di testa al 49’ segna il terzo, al West Ham non bastano Antonio al 73’ e Ogbonna al 96’.

Getty Images Prima uscita di Mourinho col Tottenham ed è subito show in panchina per lo Special One.





