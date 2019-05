Premier League, Manchester City-Leicester 1-0: Kompany riporta Guardiola in vetta

06/05/2019

Una resistenza all'Etihad Stadium durata più di un'ora, quella del Leicester che suo malgrado stava per tramutarsi nell'arbitro della corsa alla Premier League. E un Manchester City con lo spettro del mancato sorpasso al Liverpool, si aggrappa ai suoi uomini simbolo, i suoi trascinatori, le sue bandiere. E proprio uno di loro risolve la partita forse più complicata nella corsa verso il titolo degli uomini di Guardiola: si tratta del capitano, Vincent Kompany, un giocatore che sanguina in Sky Blue da undici stagioni. E che con il guizzo che nessuno si sarebbe aspettato trova il gol dell'anno, sia per bellezza che per importanza. Il Liverpool torna infatti secondo e il City sente di aver completato un passo forse fondamentale per la conferma del titolo di campione d'Inghilterra.



Già nel primo minuto di partita il City conquista un calcio d'angolo, e per gli Sky Blues sembra l'inizio di una serata molto promettente. Già con il trascorrere dei minuti, però, Guardiola e i suoi giocatori si rendono conto che il Leicester non ha intenzione di stendere tappeti rossi davanti ai campioni d'Inghilterra in carica. Sono infatti Zinchenko sulla fascia sinistra e Aguero a tutto campo a provare a scardinare la difesa delle Foxes, che però tiene. E quando Foden riesce a trovare lo spazio per andare al tiro, al 12', è Schmeichel a dirgli di no con una grande parata. Gli ospiti però non stanno solo a guardare e al 14' su una bella ripartenza arriva la prima occasione del Leicester, con Tielemans che prova il destro dal limite ma non inganna Ederson. Per il resto del primo tempo è quasi solo City, che attacca in maniera continua ma spesso disordinata. E così al 18', sugli sviluppi di un corner, Sterling manca la conclusione al volo, il pallone finisce a Foden che spara alle stelle la sua. Dopo alcuni tentativi falliti da Sterling, David Silva e Gundogan, alla mezz'ora arriva l'episodio che potrebbe cambiare la partita: Aguero interviene di testa su un cross dalla sinistra, la palla si infrange sulla traversa e un sensazionale Schmeichel lo smanaccia fuori dalla porta. La Goal Line Technology certifica che il pallone non ha varcato la linea, e il City è costretto a ripartire. Continuando a restare in attacco: al 33' Kompany spizza al centro, allontana Ricardo Pereira e David Silva piomba sul pallone, ma la sua conclusione termina larga. Sono quindi Bernardo Silva e Gundogan a tentare ancora invano la via del gol.



Dopo un primo tempo del genere, all'Etihad Stadium la sensazione che si possa trattare di una partita stregata inizia a serpeggiare. E i primi minuti della ripresa sembrano non smentire l'indicazione, dato che Bernardo Silva sbaglia il tiro dopo una grande azione e poi è Sterling a spedire il pallone sopra la traversa dopo un colpo di testa da ottima posizione. Sterling e Foden ci provano da lontano, Aguero prova a sfidare in dribbling la difesa del Leicester che però riesce a contrastarlo. E per poco non arriva il gol beffa, quando al 63' sono gli ospiti a prestarsi di nuovo dalle parti di Schmeichel, ma Maddison apre troppo la conclusione sul secondo palo e la sfera rotola di poco sul fondo. Guardiola si gioca la carta Sané, Schmeichel vola ancora su Aguero dopo un erroraccio di Evans in piena area. Quindi al 70' è Kompany, indisturbato a 25 metri dalla porta, a trovare il tiro della vita, con il suo incredibile destro da fuori area e il pallone che si infila nel sette, dove nemmeno il portiere delle Foxes potrebbe arrivare. Sterling e Sané vanno vicino al raddoppio, ma all'86' è l'ex Iheanacho ad avere la colossale occasione per il pareggio del Leicester. Che non arriva, e il City è davvero vicinissimo al titolo. Grazie all'incredibile intuizione del suo capitano.