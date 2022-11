Premier League: torna Haaland e il City vince all’ultimo secondo, Guardiola al comando

INGHILTERRA

I Citizens con un uomo in meno riescono a passare 2-1 sul Fulham grazie a un rigore del norvegese al 95’ e sorpassano l’Arsenal, vince anche il Brighton di De Zerbi



© Getty Images Incredibile vittoria del Manchester City sul Fulham nella quattordicesima giornata della Premier League e Guardiola si porta al comando della classifica sorpassando momentaneamente l’Arsenal. Citizens in dieci per quasi tutto il match, Haaland torna in campo dopo l’infortunio ed è subito decisivo trasformando il rigore del 2-1 al 95’. Sorride anche il Brighton di De Zerbi nel 3-2 in casa dei Wolves, spettacolare 4-3 in Leeds-Bournemouth.

MANCHESTER CITY-FULHAM 2-1

Successo all’ultimo respiro per il Manchester City nonostante l’uomo in meno per quasi tutto il match, Haaland torna dopo l’infortunio ed è subito decisivo. Sembra tutto facile per il City in vantaggio al 16’ con Alvarez, ma al 26’ la partita viene stravolta dal Cancelo, autore di un fallo da rigore che per lui vale anche il rosso diretto. Doppia beffa per Guardiola, anzi tripla perché dagli 11 metri Pereira trasforma ed è 1-1. Con un uomo in meno è comunque il City a fare la partita e gli ospiti si affidano alle ripartenze, al 64’ Guardiola butta nella mischia Haaland reduce da un infortunio e il norvegese va subito in gol ma viene annullato dal Var. Gli sforzi si concretizzano comunque a pochi secondi dalla fine con il fallo di Robinson su De Buyne in area, rigore e Haaland dal dischetto firma il 2-1 che vale anche il primo posto in classifica. Arsenal a -1 atteso domani dal derby col Chelsea.

WOLVERHAMPTON-BRIGHTON 2-3

Comincia a carburare il Brighton di De Zerbi alla seconda vittoria di fila e sempre in zona Europa. Spettacolare primo tempo con gli ospiti avanti al 10’ grazie a Lallana, Guedes e Neves però ribaltano il risultato tra il 12’ e il 35’, Mitoma pareggia di nuovo i conti al 44’. In pieno recupero Wolves in inferiorità numerica per il rosso diretto a Semedo, nella ripresa gli uomini di De Zerbi ne approfittano nel finale con Gross. Wolves ultimi in classifica a 10 punti al pari del Nottingham.

LEEDS-BOURNEMOUTH 4-3

Colpi di scena anche a Leeds con la spettacolare rimonta dei padroni di casa da 1-3 a 4-3 e il Leeds che prende una boccata d’ossigeno in chiave salvezza. Vantaggio di Rodrigo su rigore dopo appena tre minuti ma gli ospiti ribaltano tutto con Tavernier e Billing nel giro di dodici minuti. In avvio di ripresa tris Bournemouth che sembra chiudere i conti grazie a Solanke, ma Greenwood tiene vivi i suoi al 60’. Passano otto minuti e Cooper completa la pazza rimonta sul 3-3, che diventa ancora più incredibile a cinque minuti dal 90’ con il clamoroso 4-3 di Summerville.

NOTTINGHAM-BRENTFORD 2-2

Beffa finale per il Brentford ripreso in pieno recupero dal Nottingham che resta comunque ultimo insieme al Wolverhampton. Botta e risposta tra Gibbs-White e il rigore di Mbeumo tra il 20’ e il 48’ del primo tempo, gli ospiti completano la rimonta al 75’ con Wissa. Quando il colpo esterno sembra servito, arriva però l’autogol di Zanka al 96’ che regala un punticino ai padroni di casa.

EVERTON-LEICESTER 0-2

Prosegue l’ottimo momento del Leicester che infila la terza vittoria nelle ultime quattro partite e si allontana pian piano dalla zona retrocessione dopo un avvio di stagione pessimo. Raggiunto in classifica proprio l’Everton, che invece continua a faticare nel trovare continuità. Sono un gol sul finire di ogni tempo a stendere i padroni di casa: al 45’ ci pensa Tielemans con uno straordinario tiro al volo da fuori area che finisce all’incrocio, a quattro minuti dal 90’ è invece Barnes a chiudere i conti destreggiandosi bene in area prima di battere Pickford. Tra i due gol anche il palo di Maddison, a certificare la superiorità delle Foxes.