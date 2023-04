Premier League: l’Arsenal si salva nel finale, pirotecnico 3-3 col Southampton

INGHILTERRA

I Gunners riprendono i Saints in extremis, ma la corsa al titolo è a rischio

© Getty Images Pirotecnico 3-3 tra Arsenal e Southampton nella 32a giornata di Premier League. Doppio vantaggio Saints con Alcaraz (1’) e Walcott (14’), con Martinelli (20’) ad accorciare le distanze per i Gunners. Caleta-Car (66’) illude gli ospiti, ripresi nel finale da Odegaard (88’) e Saka (90’). Arteta va a +5 su Guardiola, con il Manchester City che però deve recuperare due partite e potrebbe essere potenzialmente in vetta al campionato.

Si salva nel finale l’Arsenal, che pareggia 3-3 con il Southampton tra le mura casalinghe dell’Emirates Stadium. Inizio shock per i Gunners, che dopo pochi secondi sono già sotto nel punteggio: passaggio sbagliato di Ramsdale, che regala ad Alcaraz il pallone dell’1-0. I padroni di casa reagiscono alla ricerca del pari, ma dopo pochi minuti arriva il raddoppio dei Saints: è sempre Alcaraz a inventare, mandando in porta il grande ex Theo Walcott, che sigla il 2-0 al 14’. Zinchenko chiama i suoi a raccolta, invocando di mantenere la calma, e dopo sei minuti l’Arsenal accorcia: solita azione di Saka sulla destra, che va sul fondo e mette la palla a rimorchio per il 2-1 di Martinelli. Gli undici di Arteta continuano a spingere, non riuscendo a trovare il pari solamente per l’ennesima perla della serata di Alcaraz, che salva sulla linea il colpo di testa di White. Dopo i primi quarantacinque minuti gli ospiti sono avanti 2-1. Nella ripresa continua l’arrembaggio dell’Arsenal, che però non riesce a sfondare. A gonfiare la rete sono nuovamente (e clamorosamente) gli ospiti, che trovano il 3-1 al 66’ con il colpo di testa di Caleta-Car. Doccia fredda per i Gunners, che di inerzia cercano di riaprire l’incontro. I padroni di casa riescono a pareggiare nel finale: all’88’ Odegaard accorcia con un bel sinistro da fuori, e due minuti più tardi Saka riporta la gara in equilibrio. Finale incandescente, con 8 minuti di recupero, ma il match finisce 3-3. Punto importante per il Southampton in ottica salvezza, mentre l’Arsenal resta in cima alla classifica: i Gunners sono ora a +5 sul City, che però deve recuperare due partite.