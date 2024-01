Premier League: Arsenal ok col Nottingham, il Newcastle travolge l’Aston Villa. Crolla anche De Zerbi

INGHILTERRA

I Gunners piegano il Forest 2-1, 3-1 dei Magpies in casa di Emery: Brighton strapazzato 4-0 sul campo del Luton

© Getty Images Nel turno infrasettimanale di Premier League valevole per la 22a giornata l’Arsenal trionfa per 2-1 sul campo del Nottingham Forest, con Gabriel Jesus protagonista (gol e assist per il raddoppio di Saka). Il Newcastle travolge l’Aston Villa per 3-1 in trasferta grazie alla doppietta di Schar, tripletta di Adebayo nel crollo per 4-0 del Brighton in casa del Luton. Il Crystal Palace piega lo Sheffield United 3-2, 0-0 in Fulham-Everton.

NOTTINGHAM FOREST-ARSENAL 1-2

Successo di misura dell’Arsenal, che piega 2-1 il Nottingham Forest in trasferta. La squadra di Arteta prende subito in mano le redini della partita, con il capitano Odegaard che ci prova con il sinistro già al 13’. Gli uomini di Nuno Espirito Santo impiegano le loro energie per difendersi nella propria metà campo, cercando di ripartire in contropiede. Nonostante la supremazia gli ospiti non riescono a stappare la partita, con il primo tempo che si conclude a reti bianche, sullo 0-0. Nella ripresa i londinesi sfiorano il vantaggio con Gabriel Jesus, che al 57’ colpisce un palo. L’attaccante brasiliano non sbaglia però otto minuti più tardi, trovando con il sinistro la rete che sblocca l’incontro. L’ex Manchester City è una furia nella ripresa, e al 72’ confeziona anche l’assist per il raddoppio di Bukayo Saka. Nel finale il Forest riesce a riaprirla con Awoniyi all’89’, su assist di Montiel, quando però è ormai troppo tardi. Vince 2-1 l’Arsenal e sale a 46 punti, momentaneamente a -2 dal Liverpool, impegnato domani contro il Chelsea. Il Nottingham rimane invece fermo a 20 punti, in sedicesima posizione.

ASTON VILLA-NEWCASTLE 1-3

Tonfo dell’Aston Villa, che cade per 3-1 in casa contro il Newcastle. I Magpies spingono fin da subito, con la squadra di Emery che fatica a contenere le offensive degli ospiti. Poco dopo la mezzora di gioco i bianconeri colpiscono: sugli sviluppi di un corner il difensore svizzero Schar insacca l’1-0 al 32’. Quattro minuti più tardi il copione si ripete: altro corner di Trippier e doppietta di Schar, per il 2-0 al 36’. I Villans cercano di reagire, ma al duplice fischio gli ospiti sono ancora avanti di due gol. In avvio di ripresa gli uomini di Howe calano il tris, grazie all’autorete sfortunata di Alex Moreno. Emery inserisce Zaniolo e Bailey per innescare la rimonta, e l’aumento del peso offensivo provoca, almeno inizialmente, l’effetto sperato: al 71’ è proprio l’esterno giamaicano ex Leverkusen confeziona l’assist per il 3-1 di Watkins. Schar e compagni non si lasciano abbattere dal gol incassato, e abbassano il ritmo della gara fino al triplice fischio finale. Vince il Newcastle 3-1 e aggancia Brighton e Manchester United (impegnato giovedì) al settimo posto, a quota 32 punti. Frena l’Aston Villa, sempre quarta a 43 punti ma ora nel mirino del Tottenham.

LUTON TOWN-BRIGHTON 4-0

Crollo totale per il Brighton di De Zerbi, sconfitto per 4-0 in casa del Luton Town. Clamoroso avvio dei padroni di casa, che si portano avanti di due reti nel giro dei primi tre minuti: è Adebayo ad aprire le marcature dopo una manciata di secondi, con l’incornata vincente su assist di Morris. Meno di centoventi secondi più tardi Ogbene sigla il raddoppio, con il tocco da due passi sulla giocata di Lokonga. Gli uomini di De Zerbi sembrano poter avere le energie per la rimonta, ma al 42’ cadono di nuovo: invenzione dell’ex Chelsea Barkley per la doppietta di Adebayo, che vale il 3-0 già nel primo tempo. Nei successivi quarantacinque minuti le cose non cambiano: al 56’ Adebayo mette il punto esclamativo alla sua straordinaria prestazione con la tripletta personale, per un 4-0 secco ancora prima dell’ora di gioco. Nella mezzora finale i Seagulls ci provano più per inerzia che per altro, arrendendosi al poker avversario. Finisce 4-0: punti pesanti in ottica salvezza per il Luton Town, che sale a 19, in diciassettesima posizione. Il Brighton resta fermo a quota 32, momentaneamente settimo insieme a Newcastle e Manchester United.

FULHAM-EVERTON 0-0

Tantissime occasioni da una parte e dall’altra, ma al triplice fischio Fulham-Everton finisce 0-0. Un primo tempo piuttosto equilibrato, con i bianconeri ad impostare il ritmo della gara. Gli ospiti si basano soprattutto sulle ripartenze, per innescare Calvert-Lewin. L’attaccante inglese va vicinissimo all’1-0 in avvio di ripresa, con il colpo di testa che si stampa sul palo. Il conto dei legni viene pareggiato dieci minuti più tardi dall’ex Atalanta Castagne, sempre su conclusione di testa. Nella mezzora finale i Cottagers provano in tutti i modi a portare a casa i tre punti, senza però riuscire ad impensierire la porta difesa da Pickford. L’ultimo mini-forcing è dei Toffees, che però non riescono nel colpaccio. Finisce dunque 0-0, con le due formazioni che si dividono la posta in palio: il Fulham sale a 25 punti, in dodicesima posizione. L’Everton è invece diciottesimo, a 18 punti.

CRYSTAL PALACE-SHEFFIELD UNITED 3-2

Successo del Crystal Palace, che riprende due volte lo Sheffield e poi lo supera per 3-2. Altro giro e altra rete fulminea: nel corso del primo minuto di gioco Brereton Diaz porta subito gli ospiti in vantaggio. I padroni di casa non si lasciano abbattere, e poco dopo il quarto d’ora di gioco riescono a rimettere in piedi la gara: al 17’ Olise pesca Eberechi Eze per l’1-1. La gioia del Palace però dura meno di tre minuti, perché al 20’ McAtee riporta avanti la squadra di Wilder. La premiata ditta Olise-Eze si ripete al 27’, con i rossoblù che riacciuffano il match per la seconda volta nel giro di pochi minuti. Un divertente primo tempo si chiude in parità, ma le emozioni dell’incontro non finiscono qui: la squadra di Hodgson mette in campo più intensità in avvio di ripresa, e poco dopo l’ora di gioco vanno sul 3-2: azione avviata per l’ennesima volta da Olise, che si ritrova il pallone al limite dell’area e scaraventa in porta con il sinistro. Nel finale i Blades cercano in tutti i modi di strappare il punto, senza però riuscirci. Vince il Crystal Palace 3-2 e sale a 24 punti in classifica, in quattordicesima posizione. Ancora ultimo lo Sheffield United, fanalino di coda a quota 10.