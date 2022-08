Premier League: Kane trascina il Tottenham, 2-0 al Nottingham Forest

INGHILTERRA

Il centravanti regala a Conte la terza vittoria in quattro gare: Spurs secondi con City e Brighton, a -2 dall'Arsenal. Si sblocca il West Ham, pari tra Newcastle e Wolves

Il Tottenham risponde al Manchester City e rientra nel terzetto delle seconde dopo quattro turni di Premier League, restando a due punti dalla capolista Arsenal: gli Spurs soffrono al City Ground, ma sconfiggono 2-0 il Nottingham Forest. Decisivo Kane, che realizza una doppietta: l'attaccante sbaglia anche un rigore, parato da Henderson. Si sblocca il West Ham: 1-0 all'Aston Villa e primo successo stagionale. 1-1 tra Wolverhampton e Newcastle.

NOTTINGHAM FOREST-TOTTENHAM 0-2

Vittoria esterna del Tottenham, che sconfigge 2-0 il Nottingham Forest e torna al secondo posto dopo quattro turni di Premier League. Alla prima occasione, passano subito gli Spurs: Kulusevski serve Kane, che si invola e insacca il suo 200° gol in Premier League con un preciso rasoterra. Terza rete consecutiva per il centravanti di Conte, a punire un Nottingham Forest disattento in avvio: Son e Kane spaventano i Garibaldi Reds, che reagiscono sotto gli occhi del prossimo acquisto Renan Lodi, presente sugli spalti del City Ground. Il finale di tempo è tutto del Forest, che con un grande forcing mette all'angolo il Tottenham: la miglior occasione è di Brennan Johnson, con un colpo di testa alto di poco. Il secondo tempo inizia sullo stesso binario, con un Nottingham insidioso: Yates incorna di testa e spreca una buona chance. Ma è peggiore l'errore di Kane, che si fa parare il rigore del possibile raddoppio al 55': follia di Cook, che tocca di mano per anticipare il centravanti, ma Henderson ipnotizza la punta inglese. Secondo rigore parato in stagione per l'ex Manchester United, e il salvataggio galvanizza il Nottingham Forest: Neco Williams sfiora il pareggio. Gli Spurs però sono implacabili e, dopo essere stati nuovamente bloccati da Henderson (gran parata su Son), raddoppiano all'80': trivela di Richarlison per Kane, che sigla la sua doppietta. Tris sfiorato nel recupero, con Spence vicino al gol dell'ex, ma nonostante otto minuti di recupero il risultato non cambia: il Tottenham vince 2-0 al City Ground e aggancia Man City e Brighton al secondo posto con 10 punti. Guida l'Arsenal, a punteggio pieno dopo quattro turni.

ASTON VILLA-WEST HAM 0-1

Il West Ham si sblocca, dopo tre sconfitte consecutive, ottenendo un importante successo esterno: al Villa Park passano gli Hammers, grazie alla rete di Fornals. Primo tempo vibrante, coi padroni di casa che vanno vicini al vantaggio: Konsa si vede annullare una rete dal Var, poi Watkins è decisamente pericoloso. Il West Ham, che schierava per la prima volta da titolare Scamacca in Premier League, risponde nella ripresa proprio con l'attaccante italiano: bravo Emiliano Martinez a deviare la sua conclusione. L'azzurro viene sostituito da Michail Antonio al 65', e nove minuti più tardi arriva la rete della vittoria degli Hammers: decisivo Fornals, che insacca su assist di Declan Rice. Il forcing finale dell'Aston Villa non ha esito: prima vittoria dei londinesi, che agganciano proprio i Villans a quota tre punti. Tre sconfitte in quattro gare e una grande fragilità difensiva per Steven Gerrard, che dovrà lavorare molto per allontanare i suoi dalla lotta-retrocessione.

WOLVERHAMPTON-NEWCASTLE 1-1

Terzo pareggio in quattro gare per il Newcastle, che domina al Molineux, ma deve salvarsi nel finale dopo essere andato in svantaggio nel primo tempo: finisce 1-1 contro il Wolverhampton, grazie a Saint-Maximin. Magpies aggressivi in avvio: Wood impegna José Sà, che devia in corner. La risposta degli arancioneri è immediata, con Pedro Neto a colpire a lato di poco. Il possesso è tutto del Newcastle, che crea altre occasioni, ma viene nuovamente spaventato da Matheus Nunes e va sotto al 38': missile all'angolino basso di Ruben Neves e vantaggio del Wolverhampton. Ripresa vibrante, col Newcastle che spinge e i padroni di casa che reagiscono in ripartenza: la Var salva i Magpies, annullando la rete del raddoppio di Raul Jimenez. E nel finale arriva il pareggio: Saint-Maximin approfitta dell'errore in disimpegno di Hwang e insacca con una grande conclusione all'89'. Il finale è tutto del Newcastle, che centra la traversa col giovane Anderson. Arriva dunque un 1-1 che soddisfa soprattutto il Wolverhampton: per i Magpies, invece, sfuma una buona chance, visto l'ampio dominio territoriale.

