Premier League: Kane trascina Conte in vetta, 1-0 al Wolverhampton

INGHILTERRA

Il Tottenham si porta a 7 punti dopo tre giornate grazie al colpo di testa vincente del centravanti inglese nella ripresa: assist di Perisic

© Getty Images Nel giorno del debutto da titolare di Perisic, il Tottenham di Antonio Conte supera 1-0 il Wolverhampton. Primo tempo avaro di emozioni, poi la ripresa s’infiamma: dopo avere colpito una traversa, Kane mette a segno la rete numero 250 con la maglia degli Spurs al 64’: colpo di testa su sponda dell’ex Inter. È il gol che decide la partita e che vale, almeno fino alle gare di Manchester City e Arsenal, la testa della Premier League al terzo turno.

TOTTENHAM-WOLVERHAMPTON 1-0

Due vittorie su due in casa per il Tottenham in questo avvio di Premier League e, aggiungendo il teso 2-2 sul campo del Chelsea, valgono complessivamente 7 punti in classifica per Antonio Conte: il Wolverhampton finisce ko e resta a quota 1. Buona l’occasione per i padroni di casa al 18’: grande scatto di Kulusevski, che crossa basso ma Jonny salva miracolosamente tutto su Son. Nel primo tempo, comunque, ci provano entrambe le formazioni ma senza mai trovare lo specchio della porta. Matheus Nunes tenta due interessanti sortite offensive per i Wolves, ma senza esiti positivi. Partita che si vivacizza nella ripresa. Kane colpisce una traversa di testa; sul fronte opposto, Ait Nouri spara addosso a Lloris. Ma è proprio il grande centravanti del Tottenham a sbloccare la situazione al 64’: sponda di Perisic (esordio da titolare per lui con la nuova maglia) su calcio d’angolo e Kane sbuca sul secondo palo per insaccare di testa alle spalle di José Sa. È il suo gol numero 250 con la maglia degli Spurs ed è quello che decide il match.