Premier League: il West Ham frena il Chelsea

Il derby di Londra finisce 1-1: Emerson risponde a Joao Felix. Blues lontanissimi dalla zona Champions

© Getty Images Finisce 1-1 il derby londinese tra West Ham e Chelsea che inaugura la ventitreesima giornata di Premier League. Al London Stadium, i Blues si vedono annullare due gol per fuorigioco ad Havertz e Joao Felix, poi al 16' il portoghese ex Atletico firma il vantaggio. A ripristinare la parità è Emerson al 28': la formazione di Potter sale a 31 punti ma resta lontanissima dalla zona Champions, con il Newcastle a quota 40 e con una partita in meno.

WEST HAM-CHELSEA 1-1

Zona Champions sempre più distante per il Chelsea: l'1-1 nel derby londinese con il West Ham sa di sentenza per i Blues, ora lontanissimi dal quarto posto. Gli uomini di Potter partono anche meglio e nel giro di 25 minuti segnano tre volte, ma la prima rete di Joao Felix e quella di Havertz vengono annullate per fuorigioco. Tutto buono, invece, al 16', quando Enzo Fernandez mette al centro per il portoghese ex Atletico, che non sbaglia. Già al 28', tuttavia, arriva la risposta degli Hammers: spizzata di testa di Bowen e inserimento di Emerson, che prende in controtempo Kepa e fa 1-1. Nel secondo tempo, Potter prova a scuotere i suoi inserendo Ziyech, Chilwell e Mount, ma proprio il portiere degli ospiti e il fuorigioco di Soucek salvano il Chelsea dal ko: finisce con un pareggio che serve a poco ad entrambe le squadre. I Blues rischiano infatti di dire addio alla qualificazione in Champions League, mentre la formazione di Moyes è a portata di sorpasso dalle rivali in lotta per la salvezza.