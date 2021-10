Premier League: pari e spettacolo tra Liverpool e City, il Tottenham torna alla vittoria

INGHILTERRA

Termina 2-2 il big match della settima giornata tra Klopp e Guardiola, successo 2-1 per gli Spurs sull’Aston Villa

Finisce 2-2 la supersfida della settima giornata di Premier League tra Liverpool e Manchester City: Manè e Salah a segno per Klopp, Foden e De Bruyne rispondono per Guardiola. Il Chelsea si trova così al primo posto, con i Reds a un punto e i Citizens a due. Nelle altre partite, esce dalla crisi il Tottenham dopo tre sconfitte: 2-1 all’Aston Villa. Passo falso per il Leicester che si fa rimontare 2-2 dal Crystal Palace. Cade il West Ham, beffato 2-1 dal Brentford.

CRYSTAL PALACE-LEICESTER 2-2

Prosegue il momento negativo del Leicester che si fa rimontare in casa del Crystal Palace: dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime tre partite, la squadra di Rodgers sembra risollevarsi nel primo tempo ma poi rovina tutto. Iheanacho al 31’ porta in avanti le Foxes, il solito Vardy al 37’ firma il raddoppio. Nella ripresa arriva però la reazione dei padroni di casa, che accorciano con Olise al 61’ e completano la rimonta al 72’ con Schlupp appena entrato.



TOTTENHAM-ASTON VILLA 2-1

Esce dalla crisi il Tottenham grazie alla sofferta vittoria casalinga contro l’Aston Villa. Reduce da tre sconfitte consecutive, la squadra di Espirito Santo si porta in vantaggio al 27’ con Hojbjerg ma gli ospiti giocano bene e nel secondo tempo trovano il meritato pareggio di Watkins al 67’. Sembra l’ennesima giornataccia per gli Spurs, ma passano appena quattro minuti e ci pensa Lucas Moura su assist di un ispirato Son a scacciare i fantasmi. Tottenham a 12 punti, superato proprio l’Aston Villa fermo a 10.



WEST HAM-BRENTFORD 1-2

Brutta sconfitta nel finale per il West Ham, beffato all’ultimo minuto di recupero dal Brentford. Gli Hammers mancano così l’occasione di portarsi in piena zona Europa, scavalcati proprio dal Brentford. Padroni di casa reduci dalle fatiche di Europa League, gli ospiti passano quindi in vantaggio al 20’ con Mbeumo. Gli uomini di Moyes fanno fatica a ingranare ma l’allenatore non compie alcun cambio in tutta la partita: l’insperato pari arriva comunque al minuto 80 grazie a Bowen. Sembra un punto d’oro per il West Ham, ma al 94’ all’ultimo pallone utile della partita Wissa firma la piccola impresa.

LIVERPOOL-MANCHESTER CITY 2-2

Gol e spettacolo ad Anfield per il big match della settima giornata di Premier League. Alla fine è un punto ciascuno che consegna il primo posto solitario al Chelsea, con il Liverpool a -1 e il City a due lunghezze. Dopo un primo tempo di studio in cui nessuna della due squadre riesce a prendere il sopravvento, la partita si sblocca nella ripresa regalando un susseguirsi di emozioni. Al 59’ Manè rompe l’equilibrio portando avanti i Reds, ma dieci minuti dopo Foden pareggia i conti. La squadra di Klopp non ci sta, Salah prende per mano i suoi e al 76’ trasforma in birilli i difensori del City firmando uno spettacolare gol che vale il raddoppio. Guardiola sprona i Citizens e allora De Bruyne, con deviazione decisiva di Matip, ci impiega solo cinque minuti a fissare il punteggio sul 2-2. Gelato il pubblico di Anfield che già pregustava vittoria e primato, l’abbraccio finale tra i due allenatori sancisce il giusto pari.