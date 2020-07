Premier League: il Tottenham sprofonda, 3-1 e sorpasso in classifica per lo Sheffield United

INGHILTERRA

Pesantissima sconfitta del Tottenham, battuto per 3-1 dallo Sheffield United e sempre più lontano dalla qualificazione alle coppe europee. Gli uomini di Mourinho dominano nel possesso palla, ma non tirano e soprattutto non segnano. Lo fanno invece Berge (31'), Mousset (69') e McBurnie (84') per i padroni di casa, che ora sognano l'Europa League. Al 90' segna Kane, che nel primo tempo si era visto annullare un gol dal Var. Ma ormai è troppo tardi.

Ferito, stanco, arrabbiato, senza forze: è il Tottenham di José Mourinho, che a Bramall Lane domina nel possesso palla (al triplice fischio sarà del 67%), ma fatica tremendamente al cospetto di uno Sheffield United accorto, ben messo in campo e tremendamente efficace. E che alla fine raccoglie una vittoria fin troppo netta e dalle tante conseguenze. La più evidente: il sorpasso in classifica, a +2 dai londinesi e con ritrovate ambizioni europee. Dall'altra parte ci sono gli Spurs che si vedono appunto ben più lontani dalle coppe, ma si ritrovano anche a doversi spiegare i motivi di una squadra che gira sempre più spesso a vuoto. Gli ospiti si affacciano concretamente dalle parti di Henderson per la prima volta con qualcuno che di mestiere non fa certamente l'attaccante: è Dier, che non trova la porta con il colpo di testa. Inizia poi la giornata stregata di Harry Kane, che ci prova dal limite ma spedisce fuori di un nonnulla. Al 31' arriva quindi il gol, ma lo segna lo Sheffield: è opera di Sander Berge, che ha tutto il tempo di raccogliere l'assist dalla destra di Basham, controllare il pallone in piena area e scaricare di destro alle spalle di Lloris senza che nessuno lo contrasti. Qualche secondo dopo arriverebbe il pareggio, rabbioso, di Harry Kane al termine di una caparbia percussione di Lucas Moura. Il Var rileva però una deviazione con il braccio del brasiliano. In caduta, forse non volontaria, ma certamente decisiva. Il gol non c'è, il Tottenham si arrabbia, ma c'è poco da fare.

La ripresa non vede il riscatto dei londinesi. Anzi, il tema del match appare sostanzialmente invariato: un giro palla insistito e asfittico del Tottenham, che non genera sostanziali scossoni. Quando lo Sheffield si porta in avanti, invece, fa paura. Lo dimostra McGoldrick, che dopo l'ora di gioco sfiora il raddoppio con un colpo di testa fuori di pochissimo. Ma il bis dei padroni di casa effettivamente arriva: è opera di Mousset, da poco in campo e che al 69' viene dimenticato a centroarea dai due centrali del Tottenham e con un facile tocco deposita nella porta sguarnita. I cambi di Mourinho non scuotono la squadra, dove Kane vede ancora due volte un suo pallone finire nella porta avversaria ma sempre a gioco fermo: una volta per fuorigioco, l'altra per un suo precedente fallo. Chi non smette di giocare è invece lo Sheffield, che addirittura all'84' triplica con McBurnie, ancora una volta grazie alle marcature troppo morbide di un Tottenham in bambola. Al 90' Kane accorcia nel più facile dei modi e aggiunge le Blades all'elenco delle squadre a cui ha segnato in carriera. Ma è l'unica soddisfazione di una serata da dimenticare.

