Premier League, il Tottenham cade con il West Ham

INGHILTERRA

Gli Spurs perdono 1-0 per la rete di M. Antonio al 71’. Il Leicester batte il Brentford 2-1 con Tielemans e Maddison

Sconfitta a sorpresa per il Tottenham nella domenica pomeriggio di Premier League. Gli Spurs cedono 1-0 sul campo del West Ham, trafitti dal gol di Michail Antonio al 71’ in una partita in cui non sono mai stati realmente pericolosi. Gli Hammers salgono quindi in quarta posizione. Vittoria esterna per il Leicester, che si impone 2-1 contro il Brentford grazie alle reti di Tielemans e Maddison, intervallate dal pareggio di Jorgensen.

BRENTFORD – LEICESTER 1-2

Vince senza esaltare il Leicester di Rodgers, che si impone 2-1 sul campo del Brentford. In un primo tempo nel complesso piuttosto scialbo a livello di emozioni, i padroni di casa partono meglio e troverebbero il gol con Toney, ma la rete viene subito annullata per offside. A sbloccare il match è allora Tielemans, che porta avanti il Leicester al 14’ con un missile al volo da fuori area. Trovato il vantaggio, gli uomini di Rodgers si limitano a difendere il punteggio, lasciando il possesso palla e l’iniziativa agli avversari. L’atteggiamento remissivo fa perdere metri di campo alle Foxes e al 60’ il Brentford punisce con l’incornata precisa di Jorgensen su corner di Jensen. Il pareggio sveglia il Leicester, che torna a farsi vedere. Il gol vittoria per gli ospiti arriva al 73’, quando Maddison finalizza il contropiede su assist di Daka. Negli ultimi minuti la partita si innervosisce ma il punteggio non cambia: il Leicester sale a 14 punti, il Brentford resta a 12.

WEST HAM – TOTTENHAM 1-0

Il West Ham vince a sorpresa il derby londinese, battendo il Tottenham 1-0 per rilanciare le proprie ambizioni in classifica. Al London Stadium sono soprattutto gli Spurs a fare la partita nel primo tempo, ma le opportunità scarseggiano. Gli Hammers vanno vicini al bersaglio con il colpo di testa di Soucek al 35’, gli ospiti rispondono con l’incornata di Kane, su cui è bravo Fabianski. Il secondo tempo riserva meno emozioni per quasi mezz’ora, poi il West Ham preme sull’acceleratore. Al 70’ Lloris alza sopra la traversa un pericoloso tiro di Fornals sporcato da Dier; sull’angolo successivo Michail Antonio da due passi trova la zampata vincente per l’1-0. Il Tottenham non riesce a reagire e anzi rischia il raddoppio sull’azione in velocità di Benrahma, a cui Lloris si oppone in uscita. Negli ultimi minuti le emozioni mancano e il West Ham protegge l’1-0 fino al fischio finale, aggiudicandosi i tre punti che lo portano a 17, in quarta posizione. Il Tottenham rimane a 15 e perde terreno sulle primissime della classe.