Premier League, il tecnico del Brentford annuncia: "Eriksen in campo contro il Newcastle"

PREMIER LEAGUE

Il danese pronto al rientro a oltre 8 mesi dal malore che lo colpì a Euro 2020: "Un grande giorno per lui e per la sua famiglia"

L'attesa sta per finire: a oltre 8 mesi di distanza dal malore che lo colpì durante Danimarca-Finlandia a Euro 2020, Christian Eriksen è pronto a tornare sul terreno di gioco. Lo ha annunciato Thomas Frank, tecnico del Brentford, alla vigilia del match di Premier League contro il Newcastle: "Christian sarà della squadra e scenderà in campo sabato - ha detto il tecnico -. È un gran giorno per tutti noi, ma specialmente per lui e la sua famiglia". Getty Images

In attesa di scoprire se l'ex Inter partirà titolare o se subentrerà a gara in corso, i tifosi dei The Bees si godono la splendida notizia, dopo essersi entusiasmati per il suo ingaggio lo scorso 31 gennaio e aver atteso che fosse nuovamente al top della forma. A festeggiare sarà però soprattutto lui, che potrà finalmente mettersi alle spalle il momento più difficile della sua carriera e tornare a fare ciò che ama, per la gioia dei suoi familiari e dei suoi fan, compresi i tifosi nerazzurri.