Premier League: il Southampton ferma anche lo United

INGHILTERRA

All'Old Trafford finisce 1-1: Adams risponde a Sancho, i Red Devils agganciano il West Ham al quarto posto

Nella venticinquesima giornata di Premier League, il Manchester United non va oltre l'1-1 con il Southampton, che dopo aver costretto al pareggio il City e battuto il Tottenham ferma anche i Red Devils. All'Old Trafford, Sancho firma il vantaggio al 21', ma ad inizio ripresa il destro all'angolino di Adams (48') beffa de Gea e ferma Ronaldo e compagni, che con questo risultato agganciano momentaneamente il West Ham al quarto posto con 40 punti. Getty Images

MAN. UNITED-SOUTHAMPTON 1-1

Niente quarto posto in solitaria per il Manchester United, che all'Old Trafford non va oltre l'1-1 con il Southampton, capace dopo il pareggio col City e il successo in casa del Tottenham di Conte di fermare un'altra big. La prima grande occasione per i Red Devils arriva al 7': Ronaldo supera Forster sul lancio in verticale di Sancho e conclude ma debolmente, favorendo il recupero di Perraud. Si viaggia ad alti ritmi: Shaw salva su Ward-Prowse, mentre dal successivo contropiede Sancho spreca facendosi fermare da Forster. L'ex Dortmund, però, trova l'1-0 al 21' con un tocco sotto porta a centro area su passaggio dalla destra di Rashford. I Saints provano a reagire con Armstrong e Perraud, ma de Gea non si fa sorprendere e blocca. Nel recupero, Pogba si vede annullare un gol per fuorigioco di Ronaldo, autore dell'assist per il francese. Ad inizio ripresa, arriva però la doccia fredda: Adams riceve sulla sinistra e con un precisissimo destro all'angolino batte de Gea anche grazie all'aiuto del palo. La formazione di Rangnick prova a reagire con Cristiano Ronaldo, che impegna Forster e poi si vede annullare un gol per fuorigioco. L'ultima occasione è nel recupero e per Maguire, che però spara addosso al portiere dei Saints da ottima posizione. Finisce dunque 1-1: lo United aggancia momentaneamente il West Ham a 40 punti, ma non riesce a prendersi il quarto posto in solitaria, mentre il Southampton di Hasenhuttl sale a quota 29 e centra il terzo risultato consecutivo di fila, anche questo ottenuto contro una big di Premier.

RISULTATI E CLASSIFICHE