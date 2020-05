Premier League, il protocollo per la ripresa: niente tackle e due test a settimana

INGHILTERRA

Anche la Premier League si prepara a riprendere gli allenamenti di gruppo nel quadro di un rigido protocollo sanitario. Anticipato dalla BBC, il documento prevede una serie di misure per limitare le possibilità di contagio, tra cui il divieto di effettuare tackle, la sanificazione di tutto il materiale tecnico (come palloni, bandierine, conetti...), l'obbligo per le squadre di effettuare due test a settimana.

Gli allenamenti potranno essere effettuati, almeno in un prima fase, a gruppi di al massimo cinque giocatori e sempre con il "rigoroso rispetto delle norme sul distanziamento sociale". Al momento, vietate anche le partitelle. Oltre ai test, i giocatori verranno sottoposti, prima di ogni seduta, al controllo della temperatura e dovranno compilare un questionario sulle rispettive condizioni di salute. Verrà inoltre redatto un registro centrale dei risultati dei test Covid-19, previo consenso e accordo con l'Assocalciatori. La speranza dei club è riprendere l'attività già da lunedì, come accadrà in Serie A, con le prime sessioni che avranno un limite di attività di 75 minuti.