Premier League: il Manchester City piega il Brentford, ora il Liverpool è a -1

INGHILTERRA

Guardiola supera 1-0 le Bees grazie ad Haaland e mette nel mirino i Reds, che adesso distano soltanto un punto

© Getty Images Nel recupero della diciottesima giornata di Premier League arrivano i tre punti per il Manchester City, che all’Etihad piega il Brentford 1-0. Primo tempo difficile per la squadra di Guardiola, che rischia anche sulle ripartenze delle Bees. Nella ripresa la decide il solito Haaland, in contropiede sull’errore di Ajer al 71’. I Citizens volano a 56 punti, scavalcando l’Arsenal a 55 e mettendo nel mirino il Liverpool, primo a 57.

Non sbaglia il Manchester City, che dopo il pareggio con il Chelsea piega il Brentford 1-1 nel recupero della diciottesima giornata. La squadra di Guardiola parte fortissimo, spingendo fin da subito e schiacciando gli avversari davanti alla loro area di rigore. Flekken si deve impegnare in un paio di uscite piuttosto rischiose, ma gli ospiti evitano di subire gol. Le Bees cercano di colpire soprattutto in ripartenza, con Onyeka che in contropiede calcia debolmente addosso ad Ederson. Dopo la mezzora i Citizens tornano ad alzare la pressione: al 33’ Bernardo Silva ci prova di testa, e qualche minuto più tardi Mee salva sulla linea sulla conclusione di Bobb. Nonostante la supremazia il City non riesce a stappare la partita, con la prima frazione di gioco che termina a reti bianche, sullo 0-0.

Nel secondo tempo i padroni di casa riprendono con il loro possesso palla, alla ricerca del vantaggio. Gli ospiti superano anche l’ora di gioco difendendosi alla grande, ma crollano al 71’: ripartenza perfetta avviata da Rodri, prolungata da Foden e finalizzata dal solito Haaland, che approfitta dello scivolone di Ajer e infila Flekken col mancino per l’1-0. Otto minuti più tardi il Manchester trova il raddoppio, ma il secondo gol della partita di Haaland viene annullato per fuorigioco di Walker. Nel finale gli uomini di Frank cercano il colpaccio, ma non riescono a strappare il punto. Vince il Manchester City 1-0 e sale al secondo posto a 56 punti, a +1 sull’Arsenal terzo e a -1 dal Liverpool capolista. Fermo a quota 25 il Brentford, in quattordicesima posizione.