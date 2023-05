Premier League: il City vince, l’Arsenal perde con il Brighton: Guardiola a un passo dal titolo

INGHILTERRA

Citizens battono 3-0 l’Everton, Arteta si arrende con lo stesso risultato a De Zerbi. Il Brentford batte il West Ham

© Getty Images Il Manchester City si avvicina sempre più al titolo demolendo, nella 36a giornata di Premier League, 3-0 l’Everton. Guardiola archivia la pratica con la doppietta di Gundogan e al gol di Haaland e potrebbe festeggiare nel prossimo weekend, in caso di vittoria contro il Chelsea. L’Arsenal perde 3-0 in casa contro il Brighton di De Zerbi: decidono Enciso, Undav ed Estupinian. Vince con lo stesso risultato il Brentford con il West Ham.

EVERTON – MANCHESTER CITY 0-3

Sempre più vicino al titolo il Manchester City, che demolisce in trasferta l’Everton per 3-0. La squadra di Guardiola parte subito con il solito possesso palla, con i padroni di casa chiusi nella propria metà campo. Haaland fatica ad entrare in partita, ma per il vantaggio dei Citizens è solo questione di tempo. Poco prima della chiusura della prima frazione di gioco ecco il gol che stappa la partita: al 37’ ci pensa Gundogan a portare in vantaggio i blu di Manchester, con una conclusione di pregevole fattura. Due minuti più tardi arriva anche il raddoppio, con Haaland che sigla il 2-0 in uno dei suoi primi palloni toccati dell’incontro. Al duplice fischio gli ospiti sono sopra di due gol. Nella ripresa il canovaccio non cambia, e il City continua a spingere. Al 51’ arriva la doppietta personale (ed estremamente pesante in ottica campionato) di Ilkay Gundogan, che firma il 3-0. I Toffees provano a riaccendersi dopo il triplo vantaggio avversario, ma il match è ormai ipotecato. Vince il Manchester City e sale a quota 85 punti, sempre in cima alla classifica. L’Everton rimane fermo a 32 punti, in piena lotta per non retrocedere.

ARSENAL-BRIGHTON 0-3

Cade clamorosamente l’Arsenal, travolto 3-0 all’Emirates dal Brighton di De Zerbi. Subito aggressivi i Gunners, che provano a imporre il proprio ritmo, ma la prima occasione della partita è dei Seagulls: Enciso calcia dal limite dell’area e trova la grande parata di Ramsdale. La risposta dei padroni di casa è affidata a Odegaard, che ci prova dalla distanza e per poco non trova la porta. Arteta deve sostituire Martinelli, colpito duro da Caicedo, con Trossard, ed è proprio l’ex di giornata ad avere una grande chance per sbloccare la partita: il belga riceve palla al vertice dell’area di rigore, si accentra saltando due avversari ma viene fermato dalla traversa. Il Brighton reagisce e va vicino a sua volta al vantaggio ancora con Enciso, che si fa pescare smarcato a centro area dall’assist di Mitoma ma senza inquadrare la porta. Stessa sorte per Saka, che per centimetri non trova il gol sul finale di tempo. La partita si sblocca a inizio ripresa: al 51’ Estupinian va sul fondo e pesca Enciso che, lasciato colpevolmente solo, trafigge Ramsdale di testa. Arteta prova a caricare i suoi, che vanno vicini al pareggio con il neoentrato Nelson. All’86’ però il Brighton chiude i conti: brutto errore in uscita dei Gunners e palla a Undav, che in pallonetto batte ancora il portiere dei londinesi. In pieno recupero arriva addirittura il terzo gol di Estupinian. Finisce quindi 3-0 per il Brighton, che sale al sesto posto a 58 punti e ha ancora una partita da recuperare. Brutto stop invece per l’Arsenal, che rimane a quota 81, a -4 dal Manchester City, che ha una partita in meno e la possibilità nel prossimo turno, in caso di vittoria contro il Chelsea, di festeggiare la vittoria del titolo.



BRENTFORD – WEST HAM 2-0

Trionfa anche il Brentford, che supera 2-0 il West Ham tra le mura casalinghe. I padroni di casa scendono in campo con più freschezza fisica e dinamicità, al netto della squadra ospite piuttosto appannata (dopo l’impegno in semifinale di Conference League). Gli undici di Thomas Frank sbloccano la gara al 20’, quando Jensen innesca Mbeumo per l’1-0. La reazione degli Hammers è sterile, e al 43’ le Bees raddoppiano, con la rete di Wissa. I biancorossi chiudono i primi quarantacinque minuti di gioco con il doppio vantaggio. Nella ripresa gli ospiti provano a fare qualcosa in più, senza però trovare l’inerzia giusta per riaprire la gara. Al 67’ Ings accorcia le distanze, ma il suo gol viene annullato. Gli undici di Moyes ci provano anche nel finale, ma al triplice fischio il tabellino recita 2-0. Con questa vittoria il Brentford sale a quota 53 punti, mentre resta fermo a 37 il West Ham.

