Premier League: il Liverpool soffre a Wolverhampton, ma Firmino regala un'altra vittoria

INGHILTERRA

Il Liverpool continua la sua marcia inarrestabile in Premier League e vince per 2-1 sul campo del Wolverhampton, arrivando a 14 successi consecutivi in campionato e 22 in 23 partite complessive. I Reds soffrono però molto più rispetto al solito: dopo il vantaggio firmato all'8' da Jordan Henderson, al 51' arriva il bellissimo pareggio di Raul Jimenez. I Wolves sfiorano anche l'impresa, poi all'84' Roberto Firmino trova la zampata vincente.

Allo Stadio Molineux si vede forse il Liverpool più in difficoltà di questa finora straordinaria stagione, eppure a vincere la partita sono ancora i Reds. Che così arrivano a quota 22 vittorie in 23 partite, mantengono un pazzesco +16 sul Manchester City secondo (peraltro con una partita da recuperare) e arrivano a 40 partite di fila senza sconfitte in Premier League (sono i quinti a riuscirci nell'intera storia del campionato inglese). Al Wolverhampton restano solo i complimenti per aver fatto penare più del consueto questa incredibile macchina da vittorie.

L'inizio della partita presenta il solito Liverpool: i Reds martellano il Wolverhampton, con Salah che semina il panico procurandosi una punizione e Alexander-Arnold che la spedisce contro la barriera conquistando un corner. E proprio sul successivo corner capitan Jordan Henderson ci arriva di testa e porta in vantaggio la capolista dopo appena 8 minuti di match. Sembra la solita partita per i ragazzi di Jurgen Klopp, che infatti continuano ad attaccare alla ricerca del raddoppio (in particolare sembra particolarmente ispirato Salah, sebbene poco preciso). I Wolves però non si fanno prendere dall'agitazione e riescono a limitare gli inarrestabili attacchi ospiti. Il risultato dunque non cambia, anche perché a pochi istanti dall'intervallo Salah costruisce l'ennesima occasione della sua partita dopo un'irresistibile serpentina lunga metà campo, ma Doherty salva un tiro che equivale a un gol. Nel frattempo il Wolverhampton aveva anche tirato la testa fuori dalla sua metà campo, con Raul Jimenez che aveva tentato al 36' la sorte con un tiro in realtà ampiamente largo. Sintomo però di una squadra che sa anche attaccare oltre che difendersi. Anche contro il formidabile Liverpool.

I risultati si vedono nel secondo tempo: il primo squillo è ancora firmato dal Liverpool e da Salah, con Rui Patricio bravissimo a negare il gol all'egiziano. Al 51', però, arriva un po' a sorpresa il pareggio, e arriva grazie a un'azione strepitosa: Raul Jimenez scappa in mezzo ai difensori avversari, apre sulla destra per Adama Traoré ed è poi puntuale alla girata di testa su cui Allison non può proprio arrivare. E il portiere brasiliano è addirittura costretto a salvare i suoi qualche minuto dopo, quando è Adama Traoré a sgusciare tra le pieghe della migliore difesa d'Inghilterra e a sparare una botta che solo i riflessi del portierone dei Reds tolgono dalla porta. I Wolves iniziano a crederci e il Liverpool trema: Raul Jimenez tenta l'impensabile doppietta, andando ancora una volta a schiantarsi contro l'attentissimo Alisson, poi è Salah con un'accelerazione delle sue e una conclusione sbagliata di poco a risvegliare il Liverpool dal torpore. Così Firmino fa le prove generali del gol con un bel sinistro a incrocio (bravo Rui Patricio) e poi al 84' mette la sua firma sulla nuova vittoria dei Reds sfruttando un'azione fatta partire dai soliti Salah e Henderson. Il Liverpool continua la sua corsa inarrestabile, ma stavolta con qualche goccia di sudore in più.

