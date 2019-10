Premier League: il Liverpool ribalta il Tottenham, Arsenal rimontato dal Crystal Palace, lo United passeggia sul Norwich  

INGHILTERRA

La decima giornata di Premier League si conclude con un’altra vittoria pesantissima per il Liverpool, che rimonta l’iniziale vantaggio del Tottenham messo a segno da Kane dopo 44 secondi, e che vince 2-1 nella ripresa, ribaltando il risultato grazie al gol di Henderson (52’) e al rigore di Salah (75’). Sokratis e David Luiz portano in doppio vantaggio i Gunners, che però si fanno recuperare da Milivojevic e Ayew. McTominay, Rashford e Martial trascinano il Manchester United alla vittoria (3-1 contro il Norwich) che mancava dal 14 settembre.



LIVERPOOL-TOTTENHAM 2-1

Partenza fulminea per gli ospiti: dopo appena 44 secondi di gioco, grande giocata di Son la cui conclusione deviata sbatte sul palo e il più lesto di tutti è Kane che non è in fuorigioco e di testa sulla respinta del legno mette dentro lo 0-1. Il Tottenham sfiora il raddoppio: apertura di Eriksen per Kane, che fa da sponda al volo per Alli che non ci arriva di un nulla. Gazzaniga è super in tre circostanze a cavallo della mezz’ora di gioco: prima sulle conclusioni di Salah e Firmino e poi sul colpo di testa di van Dijk. Mané non centra lo specchio da posizione favorevolissima. Gli Spurs pungono in contropiede e Son, dal rinvio di Gazzaniga, salta Alisson e a porta vuota colpisce la traversa. Così, al 52’, i Reds trovano il pareggio: Fabinho mette dentro il pallone, che passa sopra tutti, e sul secondo palo sbuca Henderson che con un bel diagonale infila Gazzaniga. Al 75’ la rimonta viene completata: ingenuità di Aurier che calcia da dietro Mané. Dal dischetto Salah non sbaglia, con Gazzaniga che non si muove. Nove vittorie su dieci partite per gli uomini di Klopp in questo inizio di campionato.

ARSENAL-CRYSTAL PALACE 2-2

Uno-due terrificante dei Gunners a inizio partita. Al 7’ Sokratis va a segno con un destro sottomisura su suggerimento di Xhaka; poi al 9’ David Luiz infila comodamente in rete la sponda aerea di Lacazette sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il rigore trasformato da Milivojevic riapre il match al 32’, spiazzando Leno. L’Arsenal continua a fare la partita e sfiora il tris su un tiro-cross insidiosissimo di Ceballos che pizzica la parte alta della traversa. Il Crystal Palace comunque ci crede e trova il 2-2 a inizio ripresa: Ayew infila di testa sul secondo palo il cross dalla sinistra di McArthur. Occasione persa per i Gunners per restare in scia alle prime quattro.

NORWICH-MANCHESTER UNITED 1-3

Primo tempo intenso al Carrow Road. Lo United sblocca il risultato al 21’: sul traversone dalla destra di Pereira, un batti e ribatti regala il pallone a McTominay che con un destro di prima intenzione in girata porta avanti i Red Devils. Rashford sbaglia un rigore al 28’, ma si riscatta due minuti dopo battendo Krul su assist di James. Al 44’ anche Martial si fa parare un penalty (concesso dal Var) dall’estremo difensore del Norwich, ma anche l’attaccante francese riesce comunque a rifarsi nel secondo tempo: al 73’ il suo delizioso colpo sotto sullo splendido assist di tacco di Rashford vale lo 0-3, prima del gol della bandiera firmato da Hernandez.

NEWCASTLE-WOLWERHAMPTON 1-1

I padroni di casa si portano in vantaggio al 37’ con un bel colpo di testa di Lascelles sul cross preciso dalla destra di Fernandez. Gli ospiti pervengono al pareggio nella ripresa, quando al 73’ Jonny sfrutta un’incertezza del portiere Dubravka, che smanaccia male e consegna di fatto il pallone allo spagnolo che insacca al volo da ottima posizione. Nel finale di partita il Newcastle rimane in dieci uomini per il rosso diretto di Longstaff, autore di un brutto fallo nei confronti di Neves. L’ex milanista Cutrone resta in panchina per 90 minuti.