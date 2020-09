Premier League: il Liverpool ribalta 3-1 l’Arsenal  

INGHILTERRA

Terza vittoria su tre per il Liverpool, che vince 3-1 in casa contro l’Arsenal. Dopo due ottime occasioni per i Reds, i Gunners vanno avanti con Lacazette al 25’; tuttavia i campioni d’Inghilterra non si scompongono e ribaltano il risultato con il tap-in vincente di Mané (28’) e con il tiro vincente di Robertson (34’). All’88’ il subentrato Diogo Jota mette in ghiaccio la sfida. Nell’altra partita, l’Aston Villa passa 3-0 sul campo del Fulham.

LIVERPOOL-ARSENAL 3-1

Il Liverpool tiene il passo di Leicester ed Everton e rimane in testa alla classifica a punteggio pieno dopo tre giornate di campionato. Per la prima volta in questa Premier League, forse, i Reds vincono in maniera convincente e con poche sbavature difensive contro un Arsenal deludente nel complesso.

Il match è molto bloccato nei primi minuti, con un buon pressing da parte degli ospiti, che negano alla formazione di Klopp di trovare spazi in fase offensiva. Al 12’, poi, David Luiz salva sulla linea un colpo di testa schiacciato di van Dijk; tre minuti più tardi Leno salva tutto su Mané, che aveva calciato di prima intenzione sul primo palo sul cross di Alexander-Arnold. Quest’ultimo colpisce una traversa sugli sviluppi di un corner, ma il dominio territoriale viene vanificato dalla rete del vantaggio dei Gunners al 25’: Maitland-Niles avvia il contropiede, cross al centro dove Robertson svirgola favorendo la conclusione sporca di Lacazette, che beffa Alisson. I Reds reagiscono comunque alla grande e ristabiliscono la parità dopo nemmeno 180 secondi: Salah passa in velocità Tierney, poi calcia in porta, Leno non trattiene il pallone e da due passi Mané non sbaglia. 1-1. I campioni d’Inghilterra non si fermano e ribaltano la situazione al 34’: altro splendido cross di Alexander-Arnold che pesca sul secondo palo Robertson, il quale tutto solo controlla di petto e batte Leno con un tocco di esterno sinistro.

Il pressing da parte del Liverpool si fa sempre più asfissiante a inizio ripresa e le ripartenze dell’Arsenal latitano. Mané ha la palla buona sul sinistro dal limite ma la spreca con una conclusione che termina alta sopra la traversa, ma è Lacazette ad avere tra i piedi la grande occasione del 2-2: servito in profondità da Ceballos, il francese è solo in area ma Alisson si salva con un’uscita perfetta. È comunque la squadra di Klopp a fare sempre la partita: Firmino sfiora il palo con un diagonale destro deviato da Tierney. Diogo Jota, appena entrato in campo, si rende subito pericoloso con un tiro che va contro l’esterno della rete, per poi trovare la marcatura a 2’ dalla fine con un colpo da biliardo che bacia il palo interno e s’infila in rete alle spalle di un immobile Leno. Primo ko stagionale per la formazione allenata da Arteta.

FULHAM-ASTON VILLA 0-3

A Craven Cottage arriva il secondo successo in due partite per l’Aston Villa che, dopo avere piegato di misura in casa lo Sheffield United, resta a punteggio pieno con il tris sul campo del Fulham. Al 4’ McGinn pesca alla perfezione Grealish che infila Areola con un destro schiacciato di prima intenzione. Hourihane chiude al 15’ uno splendido triangolo con Grealish e McGinn grazie a un preciso piatto destro rasoterra, mentre il definitivo 3-0 è a opera al 48’ di Mings, autore di una zampata vincente sulla punizione dalla sinistra battuta da Hourihane.