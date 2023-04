Premier League: il Liverpool piega il Nottingham, Leicester ok in rimonta, bene anche il Fulham

INGHILTERRA

I Reds si impongono per 3-2 ad Anfield, le Foxes ribaltano 2-1 i Wolves. L’Aston Villa riprende il Brentford

© Getty Images Trentaduesima giornata di Premier League: il Liverpool vince tra le mura casalinghe di Anfield: i Reds piegano 3-2 il Nottingham Forest, grazie alla doppietta di Diogo Jota e al gol di Salah. Vince anche il Fulham, 2-1 sul Leeds. Pari invece per l’Aston Villa, che riprende 1-1 il Brentford. Pareggio senza reti tra Crystal Palace ed Everton, mentre il Leicester trova punti salvezza pesanti nella rimonta per 2-1 contro il Wolverhampton.

LIVERPOOL-NOTTINGHAM FOREST 3-2

Trionfo per il Liverpool, che piega 3-2 il Nottingham Forest. Nel primo tempo monologo assoluto dei padroni di casa: oltre l’85% di possesso palla e innumerevoli occasioni da gol create. I Reds però non riescono a violare la rete avversaria, e il primo tempo finisce in parità, sullo 0-0. In avvio di ripresa gli uomini di Klopp la sbloccano: al 47’ Diogo Jota fa 1-0, su assist di Fabinho. Quando tutto sembra in discesa per van Dijk e compagni, ecco che arriva l’1-1: al 51’ Neco Williams sfrutta la maldestra deviazione di Robertson e riporta il match in equilibrio. Il terzino scozzese si fa subito perdonare, quattro minuti più tardi pennella la punizione ancora per Diogo Jota, che controlla e infila Keylor Navas col diagonale sinistro, per il 2-1. Gli ospiti non escono dalla partita, e riescono addirittura a bucare nuovamente Alisson: al 67’ ci pensa Gibbs-White, con un tiro da fuori (anche qui grazie alla doppia deviazione di Konaté e Alexander-Arnold). I Reds vogliono vincere a tutti i costi, e per la terza volta passano in vantaggio dopo pochi minuti: punizione di Arnold, finalizzata di prima intenzione da Salah, che al 70’ sigla il 3-2. Ancora una volta il Nottingham non si dà per vinto, ma non riesce a pareggiare. Finisce 3-2, con il Liverpool che tocca quota 50 punti. Il Nottingham Forest rimane a 27, in piena zona retrocessione.

BRENTFORD-ASTON VILLA 1-1

Termina in pareggio la sfida tra Brentford e Aston Villa, al Brentford Community Stadium è 1-1. Ritmi piuttosto bassi nella prima frazione di gioco, con le due squadre che non spingono eccessivamente. I padroni di casa riescono a creare qualcosa in più, ma la gara resta bloccata e si rientra negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa gli undici di Frank alzano il ritmo e aumentano i giri del motore, riuscendo a stappare la partita: al 65’ è il solito Toney ad andare in rete per il Brentford, su assist di Mbeumo. Gli ospiti iniziano a spingere, alla ricerca del pareggio. Dopo tanti tentativi la rete dell’1-1 arriva, all’87’ con il brasiliano Douglas Luiz. Finisce 1-1, con l’Aston Villa che sale a 51 punti, sette in più rispetto a quelli totalizzati fin qui dal Brentford (44).

FULHAM-LEEDS 2-1

Trionfo per il Fulham, che supera in casa 2-1 il Leeds. I padroni di casa partono piuttosto bene, ma nel corso del primo tempo gli ospiti riescono a contenere gli attacchi avversari e provano a fare la partita. In chiusura dei primi quarantacinque minuti gli undici di Marco Silva provano a sbloccarla, ma la prima frazione termina a reti bianche, sullo 0-0. Nella ripresa il Fulham concretizza quanto fatto vedere nella prima metà di gara: al 58’ è il gallese Wilson a portare in avanti i suoi. Reazione immediata della squadra di Garcia, che però non trova l’1-1. I Cottagers tornano padroni del match dopo pochi minuti, riuscendo a trovare il 2-0 al 72’ con Pereira. Sette minuti dopo l’autogol di Palhinha riapre clamorosamente l’incontro, con i Peacocks che tentano di strappare almeno un punto. I padroni di casa resistono, e portano a casa la partita. Vince 2-1 il Fulham, che sale a 45 punti in classifica. Fermo a 29 il Leeds, ancora in piena lotta per la salvezza.

CRYSTAL PALACE-EVERTON 0-0

Pareggio a reti bianche tra Crystal Palace ed Everton. Un primo tempo povero di emozioni: la squadra di Hodgson gestisce il possesso del pallone, tenendo il pallino del gioco ma senza impensierire troppo gli avversari. Olise e Ayew si muovono tanto sulle fasce, senza però riuscire a trovare l’imbucata giusta. Nel finale di tempo si fanno vedere anche i Toffees, ma al duplice fischio il tabellino è fermo sullo 0-0. In avvio di secondo tempo i ritmi si abbassano leggermente, con i padroni di casa a mantenere il possesso. Gli ospiti tornano a spingere a mezzora dal termine, ma nel loro miglior momento restano in dieci uomini per l’espulsione di Holgate (doppia ammonizione). Il Palace spinge nel finale, sfruttando la superiorità numerica, ma non riesce a strappare la vittoria. Finisce 0-0, il Crystal Palace raggiunge quota 37 punti. L’Everton sale a 28, rimanendo nel grande gruppo in lotta per non retrocedere.

LEICESTER-WOLVERHAMPTON 2-1

Successo fondamentale per il Leicester, che in casa rimonta il Wolverhampton 2-1. In avvio molto meglio gli ospiti, che mostrano maggiore intensità e aggressività. Il vantaggio dei Wolves non tarda ad arrivare, al 13’ ci pensa Cunha, su assist dell’ex Juventus Lemina, a stappare la partita. Gli undici di Lopetegui continuano a spingere, alla ricerca del raddoppio, ma verso la fine della prima frazione di gioco le Foxes si svegliano: al 37’ Iheanacho trasforma dal dischetto il calcio di rigore dell’1-1, fischiato per il fallo del portiere ospite José Sá. La gara resta in equilibrio, a fine primo tempo il risultato è in parità. Nella ripresa il match continua ad essere molto equilibrato, con folate da una parte e dall’altra. Il Leicester ne ha di più, e completa la rimonta al 75’: assist del danese Kristiansen per il gol partita dell’ex Atalanta Castagne, che fa 2-1. Nel finale i Wolves provano in tutti i modi a rientrare, ma alla fine vincono le Foxes 2-1. Il Leicester sale a 28 punti, uscendo momentaneamente dalle ultime tre posizioni. Rimane fermo a 34 il Wolverhampton.