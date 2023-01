Premier League: il Liverpool crolla a Brentford e resta fuori dalla zona Europa

INGHILTERRA

Reds sconfitti 3-1 dopo quattro vittorie consecutive, Klopp manca il sorpasso a Conte al quinto posto

Dopo quattro vittorie di fila arriva un clamoroso ko per il Liverpool in Premier League. La squadra di Klopp crolla 3-1 in casa del Brentford mancando così il sorpasso al Tottenham di Antonio Conte, per ora salvo al quinto posto che vale la zona Europa. Sono l’autogol di Konatè e le reti di Wissa e Mbeumo a stendere i Reds, inutile in mezzo il gol di Oxlande-Chamberlain. Brentford settimo a due punti proprio dal Liverpool.

Crolla il Liverpool in casa di un Brentford in grande forma e che ora ha nel mirino proprio i Reds: gli uomini di Frank si impongono 3-1 e volano al settimo posto a due punti dalla squadra di Klopp, a sua volta incapace di infilare la quinta vittoria di fila che sarebbe valsa il quinto posto con sorpasso al Tottenham di Conte. Partita dalle mille emozioni con arbitro e Var grandi protagonisti. E’ un autogol di Konatè a portare avanti i padroni di casa al 19’, poi al 26’ Wissa raddoppia ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al 40’ la situazione si ripete ma questa volta è Ben Mee ad essere colto in posizione irregolare, passano però due minuti e il terzo tentativo è quello buono: ancora Wissa e il Brentford raddoppia. Avvio di ripresa che vede la reazione del Liverpool e una situazione fotocopia ma a parti invertite: al 48’ gol annullato ai Reds per fuorigioco di Nunez, due minuti dopo rete regolare di Oxlande-Chamberlain e ospiti che accorciano le distanze. La squadra di Klopp ci crede e si getta in avanti per raggiungere il pari, a quattro minuti dal 90’ è allora il Brentford a colpire in contropiede calando il tris che chiude la partita con Mbeumo.

