Premier League: Manchester City e Chelsea fanno bottino pieno in trasferta

INGHILTERRA

Manchester City e Chelsea corsari in campionato. Gli uomini di Guardiola tornano alla vittoria in Premier League andando ad imporsi per 1-0 sul campo dello Sheffield United, grazie alla sassata di Walker al 28'. Citizens che con questo successo salgono a 11 punti in classifica. Uno meno del Chelsea, che supera in trasferta il Burnley (0-3), grazie al sinistro di Ziyech (26'), al colpo di testa di Zouma (63') e al destro a giro di Werner (70').



SHEFFIELD UNITED-MANCHESTER CITY 0-1

Nonostante qualche sofferenza nel finale, il Manchester City s’impone a Bramall Lane e aggancia in classifica il Tottenham. Inizio scoppiettante da parte della formazione di Guardiola: il portiere Ramsdale nega il vantaggio prima sul un colpo di testa di Ferran Torres e poi su un tiro da oltre trenta metri di Rodri. Il primo va poi vicinissimo alla rete, calciando a botta sicura da due passi, ma l’estremo difensore avversario compie una prodezza. Tuttavia il City sblocca comunque la situazione al 28’ con una rasoiata di destro di Walker dai 20 metri, dopo il suggerimento di Sterling: Ramsdale si allunga ma non ci arriva. A inizio ripresa De Bruyne sfiora il palo sparando di prima intenzione con il destro. Ramsdale si distende e devia in corner una successiva punizione di Mahrez. Poi, dopo la metà della ripresa, lo Sheffield si rende non poco pericoloso: Berg va via sulla destra saltando secco Cancelo, pallone a rimorchio per Lundstram che calcia di destro al volo: sfera che finisce di poco alto. Al 72’ Ederson salva i suoi compagni su un pallonetto di Brewster che gli si era presentato a tu per tu; anche se sarebbe stata da valutare la posizione dell’attaccante delle Blades. Dopo questo periodo di sofferenza gli ospiti vanno vicini allo 0-2 con una conclusione secca di Bernardo Silva, bloccato da Ramsdale. Al triplice fischio finale i vicecampioni d’Inghilterra possono esultare.

BURNLEY-CHELSEA 0-3

Tutto secondo pronostico al Turf Moor, uno degli stadi più antichi d’Inghilterra, dove il Chelsea di Frank Lampard supera il Burnley di Sean Dyche per 0-3. Smaltita la sbornia europea, dopo le quattro reti rifilate al Krasnodar in Champions, i Blues si rituffano nell’atmosfera del campionato, affrontando senza troppi patemi un avversario in crisi, che fin qui ha ottenuto un solo punto in Premier. Nonostante la distanza tecnica abissale tra le due formazioni, è proprio il Burnley a far sudare freddo Kanté e compagni: è il 5’ quando Barnes, ben imbeccato e solo davanti a Mendy, opta per un pallonetto che termina alto sopra la traversa. Il Chelsea domina con il possesso palla, pur senza affondare mai veramente il colpo. A sbloccare la sfida (26’) è l’ex Ajax Ziyech, che dal limite dell’area scaglia un sinistro velenoso, dopo appoggio sapiente di Abraham, sfruttando anche un’indecisione di Pope. Nella ripresa il canovaccio della gara non cambia, con il Chelsea a lavorare per mantenere i ritmi bassi ed il Burnley a tentare di mettere la testa fuori dal guscio. Ci prova ancora Barnes da lontano, al 57’, ma la sua mira non è ottimale. Il raddoppio del Chelsea arriva al 63’ quando Zouma, lasciato colpevolmente solo, stacca di testa dopo angolo battuto da Mount, fulminando Pope. La saracinesca sul match si abbassa del tutto al 70’, quando Werner sfrutta un assist di Ziyech e con un piatto destro a giro sigla la terza rete per i Blues, che con questa vittoria salgono a 12 punti in classifica, dietro ad Everton, Liverpool e Wolves.