Premier League: il City parte bene, 3-1 a Wolverhampton

INGHILTERRA

Il Manchester City parte bene in questa nuova stagione di Premier League: la formazione di Pep Guardiola passa 3-1 a Wolverhampton. De Bruyne sblocca il risultato su rigore al 20’ (fallo di Saiss sullo stesso calciatore belga); Foden raddoppia al 32’ su assist di Sterling. Jimenez accorcia al 78’, ma Gabriel Jesus chiude i conti in pieno recupero. Nell’altra partita della giornata, l’Aston Villa piega in casa 1-0 lo Sheffield United grazie a Konsa.

WOLVERHAMPTON-MANCHESTER CITY 1-3

Esordio convincente del Manchester City in questa Premier League. Citizens che partono molto bene con un classico destro a giro di De Bruyne, respinto senza problemi con i pugni da Rui Patricio. Al 20’ la formazione di Guardiola sblocca la situazione: nessun dubbio per l’arbitro che assegna il rigore dopo l’entrata di Saiss in scivolata, in netto ritardo, proprio sul trequartista belga, che poi trasforma dagli undici metri con una conclusione potente e angolata. Alla mezz’ora Sterling impegna l’estremo difensore dei Wolves e il City, due minuti più tardi, perviene al meritato raddoppio: De Bruyne serve in verticale Sterling che alza la testa e premia l’inserimento al centro di Foden, il quale supera Rui Patricio con un comodo tocco di piatto sinistro. Nel finale di primo tempo il portiere portoghese evita il tris sulle occasioni di De Bruyne e Rodri. Nonostante il doppio svantaggio, i padroni di casa non demordono e a inizio ripresa costruiscono almeno tre ottime occasioni per dimezzare le distanze: in una di queste Walker salva sulla linea un tiro in porta di Neves. L’1-2 è destinato comunque ad arrivare al 78’: tunnel di Podence a De Bruyne e cross morbido per il colpo di testa vincente di Jimenez. È però troppo tardi ormai per le speranze di rimonta, col City che firma il tris al 95’ grazie alla conclusione di Gabriel Jesus, deviata in maniera decisiva da Coady.

ASTON VILLA-SHEFFIELD UNITED 1-0

Seconda sconfitta consecutiva per lo Sheffield United, battuto al Villa Park di Birmingham dall’Aston Villa, che era al suo debutto in Premier League. A decidere la sfida ci pensa Konsa al 63’: bello il colpo di testa dell’ex attaccante del Brentford sul secondo palo dopo la sponda aerea di Mings. Sfortunata la partita per gli ospiti (rimasti in dieci uomini dal 12’ per l’espulsione diretta di Egan), i quali sbagliano anche un calcio di rigore concesso sullo 0-0 al 34’ (fallo di Targett su Basham): il portiere ipnotizza Lundstram e respinge il penalty.

