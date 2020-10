Premier League: il City non va oltre l’1-1 contro il West Ham

INGHILTERRA

Pareggio in rimonta per il Manchester City, fermato in trasferta dal West Ham sull’1-1. Al 18’ Michail Antonio sblocca la situazione con una fantastica rovesciata; Foden, appena entrato in campo, pareggia i conti al 51’ con un gran mancino, dopo il suggerimento di Cancelo. La formazione di Guardiola cresce nel finale di match ma non riesce a trovare il gol del sorpasso. Entrambe le formazioni salgono a braccetto a quota 8 punti in classifica.

Termina 1-1 la sfida tra del London Stadium tra West Ham e Manchester City. Hammers in vantaggio al 18’: rete pazzesca di Michail Antonio, con una rovesciata vincente su cross dalla destra di Coufal. Nulla può fare Ruben Dias in marcatura contro l’attaccante ex Nottingham Forest. Quest’ultimo, poi, scappa in campo aperto e cade a tu per tu con Ederson, ma è bravissimo Garcia a togliergli il pallone senza commettere fallo. La formazione di Guardiola sembra un po’ troppo passiva e le tante interruzioni di certo non le fanno gioco.

Dopo l’intervallo Foden prende il posto di uno spento Aguero e il cambio si rivela subito azzeccato: al 51’, infatti, c’è un grande spunto di Cancelo che va via sulla sinistra e mette al centro, il centrocampista dei Citizens controlla spalle alla porta ed esplode il mancino vincente sul primo palo. Cancelo sbaglia l’aggancio da ottima posizione, sul suggerimento di Gundogan, ma il West Ham è decisamente calato nella ripresa. De Bruyne impensierisce Fabianki con un tiro-cross insidioso, ma sul fronte opposto Fornals calcia direttamente addosso a Ederson tutto solo in campo aperto. Anche Sterling, però, non è molto più abile quando cerca di superare Fabianski sotto le gambe. In pieno recupero Mahrez colpisce il palo esterno dopo la deviazione decisiva del portiere avversario. Quarto risultato utile consecutivo in Premier per gli uomini di Moyes; secondo pareggio di fila fuori casa in campionato per il City. Le due formazioni salgono in coabitazione a 8 punti. I vicecampioni d’Inghilterra hanno però disputato una gara in meno.

RISULTATI E CLASSIFICHE