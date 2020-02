Premier League: il Chelsea riprende la corsa, Mourinho si arrende 2-1

INGHILTERRA

Il 27esimo turno di Premier League si apre con il 2-1 del Chelsea nel derby contro il Tottenham. Allo Stamford Bridge i padroni di casa si rialzano dopo un periodo buio in campionato (due pareggi e due sconfitte) e vincono con merito. Torna al gol Giroud (15'), raddoppia Alonso (48'), il Tottenham accorcia con un'autorete di Rüdiger (89'). In classifica, i Blues consolidano il quarto posto andando a +4 sugli Spurs.

CHELSEA-TOTTENHAM 2-1

Il Chelsea regola senza patemi un Tottenham spuntato e demoralizzato dopo il k.o. in Champions League. Mourinho, che torna ancora una volta a Stamford Bridge, si affida a Lucas Moura e il brasiliano è il più pericoloso degli Spurs: suoi gli unici veri squilli verso la porta di Caballero, ancora preferito a Kepa; l'argentino è sempre reattivo tranne quando si fa prendere in controtempo da un break di Tanganga che avrebbe potuto portare al momentaneo 1-1. Lampard cambia l'attacco rispetto alla sconfitta contro il Manchester United: dentro Barkley, Mount e Giroud al posto di Abraham, Willian e Pedro. Fuori anche Kanté per infortunio, lo rileva Alonso con conseguente cambio di modulo (3-4-2-1). La chiave tattica del match è il pressing alto dei Blues: la difesa del Tottenham non può ragionare con calma, merito soprattutto di Mount, che porta il primo pericolo dalle parti di Lloris al 12'. Tre minuti più tardi il Chelsea va in vantaggio: sotto gli occhi degli interessati Roberto Mancini e Gianluca Vialli, Jorginho pesca Giroud con un passaggio illuminante, ma il francese si fa murare dal connazionale Lloris; il tap-in di Mount si spegne sul palo ma sempre Giroud sulla respinta batte Lloris di sinistro. Alonso sfiora il raddoppio con un bel destro al volo: il suo gol è rimandato al terzo minuto della ripresa, quando una sponda di Giroud apre la strada a un tre contro due giocato magistralmente dai Blues, che armano il sinistro di prima intenzione dello spagnolo. Lampard, che prima della partita si è abbracciato molto calorosamente con Mourinho (suo allenatore al Chelsea) non fa le barricate per difendersi, lo conferma un gran destro di Barkley respinto da Lloris e i tentativi di Abraham (entrato al posto di un applaudito Giroud), Willian, Mount e Alonso: l'ex Fiorentina centra una traversa su punizione e conferma di veder nero quando affronta il Tottenham, già colpito tre volte. Gli Spurs, graziati dall'arbitro per un intervento di Lo Celso con il piede a martello su Azpilicueta non punito con il rosso, vengono premiati ulteriormente dalla buona sorte con l'autogol di Rüdiger (89') su un cross di Lamela. Ma non basta: Mourinho va a -4 da Lampard e ora rischia anche il sorpasso di Sheffield e Manchester United. A proposito di passato che torna.