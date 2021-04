Premier League: il Chelsea affonda in dieci, pokerissimo a sorpresa del West Bromwich

INGHILTERRA

Finisce 5-2 per i Baggies, che approfittano del rosso a Thiago Silva un minuto dopo il gol di Pulisic e volano con Pereira (tripletta), Robinson e Diagne. Primo ko per Tuchel

Inizia con una clamorosa sorpresa la 30a di Premier League: il Chelsea subisce la prima sconfitta della gestione Tuchel perdendo in casa 5-2 contro il West Bromwich penultimo. Blues avanti con Pulisic al 28’, ma un minuto dopo Thiago Silva viene espulso per doppio giallo: i Baggies ne approfittano e rimontano con Pereira (due reti oltre il 45’ del primo tempo, una al 91’), Robinson (63’) e Diagne (68’). Mount firma l’altro, inutile gol del Chelsea.

CHELSEA-WEST BROMWICH 2-5

In un campionato come la Premier League non bisogna mai dare nulla per scontato. Dopo la sosta per l’attività delle nazionali, il torneo inglese riparte con un risultato decisamente sorprendente, la vittoria dei Baggies penultimi contro un Chelsea che, prima di questa partita, non aveva mai perso dall’arrivo di Thomas Tuchel. Eppure i Blues non partono male, e anzi passano in vantaggio dopo 28 minuti di gioco grazie a Christian Pulisic, bravo a ribattere in rete il pallone calciato da Marcos Alonso su punizione e finito contro il palo. Un minuto dopo, però, Thiago Silva (già ammonito nelle prime battute del match) interviene in modo scomposto su Yokuslu e si fa espellere: il tecnico tedesco corre ai ripari inserendo Christensen al posto di Ziyech per rinforzare la difesa, ma è proprio il reparto arretrato a tradire nel recupero del primo tempo, permettendo a Matheus Pereira di segnare ben due gol, prima con un delicato pallonetto e poi di interno sinistro. Nella ripresa gli ospiti sono efficacissimi nel gestire il vantaggio, e chiudono definitivamente i conti fra il 63’, con lo splendido tiro al volo di Callum Robinson su cross di Furlong, e il 68’, con la conclusione vincente della meteora juventina Mbaye Diagne (di proprietà bianconera fra il 2013 e il 2015, ma inviato sempre in prestito), che firma il poker con una conclusione rasoterra da centro area. Al 71’ Mason Mount accorcia le distanze approfittando di una rara distrazione della difesa ospite: è però un lampo nel buio, tanto che al 91’ arriva anche la quinta rete ospite, con Pereira che completa la tripletta in contropiede e mette la parola fine su un match dall’andamento imprevisto e imprevedibile.