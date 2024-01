Premier League: i Wolves fermano De Zerbi, secondo 0-0 per il Brighton  

INGHILTERRA

Seconda gara senza gol per i Seagulls: dopo il West Ham, pareggiano senza reti anche col Wolverhampton

© Getty Images Novantaquattro minuti di battaglia e assedio, con qualche rischio in contropiede, non bastano al Brighton per sconfiggere il Wolverhampton. De Zerbi sorride solo per il quarto risultato utile consecutivo, ma dopo la vittoria sul Tottenham ha ottenuto solo 0-0: dopo il West Ham, tocca ai Wolves infliggere un pari senza reti ai Seagulls. Joao Pedro e compagni restano nell'ampia corsa per le coppe, agganciando il Manchester United a 32 punti.

La 21a giornata non sorride al Brighton di Roberto De Zerbi, che ottiene il secondo 0-0 consecutivo: dopo il West Ham, tocca al Wolverhampton infliggere un pareggio senza reti ai Seagulls, che interrompono la loro striscia di match casalinghi con gol (22). La prima occasione, in una sfida dall'ottima intensità, arriva dopo soli tredici secondi: Sarabia impegna Steele. Da qui in poi spinge il Brighton, che si crea delle occasioni insidiose con Buonanotte e Welbeck. Risponde Pedro Neto per i Wolves, che rischiano grosso al 42': Sà è decisivo su Joao Pedro. Nella ripresa gli ospiti vanno vicini alla rete con Cunha, poi tornano a tremare con l'occasione per Joao Pedro (Semedo salva sulla linea) e l'auto-traversa di Kilman nel tentativo di deviare il cross di Hinshelwood. Le migliori occasioni le creano paradossalmente proprio i Wolves, con Pedro Neto molto pericoloso in ripartenza e Steele decisivo su Lemina. De Zerbi domina il possesso palla, non sfonda e si rassegna allo 0-0 dopo l'ennesima chance sprecata in proiezione offensiva. Secondo pari consecutivo (il terzo nelle ultime quattro) per il Brighton, che non segna in casa e sale a 32 punti: è aggancio al settimo posto del Manchester United. Sale a quota 29, agganciando il Newcastle (decimo), il Wolverhampton.