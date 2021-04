Premier League: Greenwood lancia lo United, l’Arsenal evita il ko al 97’

INGHILTERRA

La doppietta del classe 2001 regala ai Red Devils il 3-1 al Burnley: in gol anche Cavani. La rete di Nketiah allo scadere salva i Gunners, che pareggiano 1-1 in casa con il Fulham

Nella trentaduesima giornata di Premier League, il Manchester United centra la quinta vittoria consecutiva battendo 3-1 il Burnley. All'Old Trafford, decidono la doppietta di Greenwood (48’ e 84’) e il gol al 93’ di Cavani: inutile il momentaneo pari di Tarkowski (50') per i Clarets. Grazie alla rete di Nketiah al 97', invece, l'Arsenal evita il ko in casa e pareggia 1-1 con il Fulham, in vantaggio al 59' grazie al rigore di Maja

MANCHESTER UNITED-BURNLEY 3-1

Serve un gran finale al Manchester United per avere ragione di un ottimo Burnley. I Red Devils vincono 3-1, ma trovano il definitivo vantaggio soltanto nei minuti conclusivi della sfida dell'Old Trafford, che si accende nel secondo tempo ma che vede partire meglio i Clarets. Dopo due minuti dal fischio d'inizio, infatti, Wood sembra trovare la rete, ma la sua posizione di fuorigioco cancella il possibile 0-1. I padroni di casa si fanno notare per la prima volta al 14', con il destro dal limite di Bruno Fernandes che non gira abbastanza. Al 29', invece, Peacock-Farrell deve impegnarsi e non poco per respingere la conclusione in area di Rashford. Nella ripresa, Solskjaer rompe gli indugi ed inserisce Cavani, che prende il posto di Fred. Lo United a super trazione anteriore passa allora in vantaggio al 48': Rashford se ne va via sulla sinistra, entra in area e serve Greenwood, che sfrutta il velo di Bruno Fernandes e insacca col mancino. Passano due minuti, però, e gli ospiti rispondono con il colpo di testa da corner di Tarkowski: 1-1. Ci pensa di nuovo Mason Greenwood, allora, a riportare in vantaggio i Red Devils: sulla conclusione del classe 2001 all'84', però, è evidente la deviazione di Cork, che mette fuori casa Peacock-Farrell. Nel finale, con il Burnley riversatosi in avanti a caccia del 2-2, arriva invece il 3-1: contropiede aperto e concluso da Cavani, con in mezzo l'asse Greenwood-Bruno Fernandes-van de Beek (entrato poco prima del 2-1). Lo United centra la quinta vittoria consecutiva e fa un ulteriore passo in avanti verso la matematica partecipazione alla Champions League, portandosi inoltre a -8 dal City. Terzo ko di fila per il Burnley che, però, si consola con il pareggio incassato dal Fulham al 97': i Cottagers sono terzultimi a -6 dai Clarets, che hanno anche una partita in meno.

ARSENAL-FULHAM 1-1

All'ultimo respiro, l'Arsenal evita il ko nel derby londinese pareggiando 1-1 con il Fulham, beffato proprio al 97'. All'Emirates, passa solo un minuto e Martinelli sfiora il vantaggio con un morbido pallonetto di poco a lato, mentre cinque minuti dopo è Areola a fermare il brasiliano. Al 21', arriva anche la prima occasione per i Cottagers, con il destro di Maja deviato da Holding che finisce a lato per questione di centimetri. A fine primo tempo, i Gunners si vedono negare il possibile vantaggio per fuorigioco millimetrico di Saka sull'azione che porta al gol di testa di Ceballos. La partita cambia nella ripresa, nel giro di un minuto: al 56', Saka colpisce il palo, poi gli ospiti si portano in vantaggio grazie al rigore di Maja. La rete subita costringe Arteta ad inserire i big: entrano Thomas, Nketiah e Pépé, subito pericoloso di testa, con Areola che compie un miracolo. All'ultimo minuto di recupero, l'Arsenal pareggia grazie al tap-in da pochi passi di Nketiah arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il gol incassato al 97' taglia le gambe al Fulham di Parker, che resta lontano dalla zona salvezza: il Burnley è a +6 e con una partita in meno.