Premier League: Gallagher salva il Chelsea, rimonta vincente sul Crystal Palace

INGHILTERRA

I Blues dominano il possesso nel primo tempo, ma lo chiudono in svantaggio. Nella ripresa il ribaltone: 3-1 coi gol dell'ex (doppietta) e di Enzo Fernandez

© Getty Images La 24a giornata della Premier League si chiude con la vittoria al cardiopalma del Chelsea, che viene spaventato dal Crystal Palace e poi espugna Selhurst Park col 3-1 in rimonta. Un primo tempo dal 79% di possesso palla non regala gol ai Blues, che terminano in svantaggio sull'1-0 grazie a Lerma (30') e devono attaccare a pieno organico: la doppietta di Gallagher (50' e 90') e il gol di Enzo Fernandez (93') valgono il -2 dall'Europa.

Il Chelsea rivede dei vecchi fantasmi, poi si risolleva nella ripresa e ottiene tre punti d'oro: l'eroe a Selhurst Park è l'ex di turno Conor Gallagher, che marchia il 3-1 sul Crystal Palace con una doppietta. I Blues approcciano la sfida con un buon ritmo e il possesso palla, che però risulta spesso fine a sé stesso. Il Crystal Palace chiude ogni spazio, non soffre praticamente mai e spaventa l'avversario al 23', quando Petrovic deve effettuare la prima parata della partita sul tiro di Mateta. Passano sette minuti ed ecco il gol, che viene segnato da Jefferson Lerma (30'), col colombiano che scaglia un autentico missile e supera il portiere con un tiro che si insacca all'incrocio. Le Eagles gestiscono le sfuriate rivali, controllano e vanno al riposo sull'1-0: per il Chelsea, il 79% di possesso palla e un solo tiro (nel recupero). La musica cambia nella ripresa, con Pochettino che inserisce Nkunku ed esulta subito per il pareggio: Malo Gusto pesca Gallagher, che insacca in rete l'1-1 al 57'. I Blues si rendono pericolosi con Palmer e Chilwell, perdono Thiago Silva per infortunio (dentro Colwill) e rischiano grosso in difesa. França impegna infatti Petrovic, prima che i Blues ribaltino i conti al 90': Palmer ispira per Gallagher, che trova un perfetto rasoterra all'angolino basso per il 2-1 e la sua doppietta. Non è ancora finita, perché Enzo Fernandez trova anche il terzo gol in contropiede ubriacando di finte Muñoz: 3-1 e vittoria per il Chelsea, che ora è decimo con 34 punti. L'Europa ne dista solo due, mentre il Crystal Palace si ferma a quota 24 e resta in 15a posizione.

RISULTATI E CLASSIFICHE