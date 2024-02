Premier League, Foden è devastante: il City batte in rimonta il Brentford

INGHILTERRA

I Citizens battono 3-1 il Brentford nel posticipo grazie alla tripletta dell'inglese

© Getty Images Il Manchester City regola il Brentford in trasferta con il risultato di 3-1 nel posticipo della ventitreesima giornata di Premier League e sale a meno due dalla vetta della classifica (con una partita in meno). Sblocca la partita la rete di Maupay al 21’, Foden pareggia nel recupero del primo tempo (sfruttando un errore di Pinnock) e si ripete al 53’ con un colpo di testa su assist di De Bruyne, prima di firmare la tripletta personale al 70’.

Guardiola ritrova il duo Alvarez-Haaland dal primo minuto, ma è Mark Flekken il protagonista assoluto del primo tempo, disinnescando con interventi prodigiosi le conclusioni degli attaccanti ospiti. Al 21’ minuto è a sorpresa il Brentford a passare in vantaggio con Maupay, che sfrutta l’errore della difesa dei Citizens sul rinvio del proprio portiere e s’invola verso la porta di Ederson, battuto con un preciso diagonale. Flekken si supera ancora su De Bruyne ma poco dopo arriva il pareggio dei campioni d’Europa e porta la firma di Phil Foden, pronto ad approfittare dell'errato rinvio di testa di Pinnock ed insaccare col mancino. Il numero 49 si ripete in avvio di ripresa con la rete che ribalta definitivamente il risultato, realizzando con una girata aerea sul perfetto assist del solito De Bruyne. Ruben Dias e Gvardiol risultano decisivi all'ora di gioco su Norgaard e Maupay con due grandi interventi ad evitare il 2-2 , poi la serata perfetta dell'inglese si completa al 70’ con il suo terzo sigillo, giunto con un perfetto inserimento centrale sulla sponda di Haaland. Questo successo porta il Manchester City a 49 punti, gli stessi dell'Arsenal e due in meno del Liverpool capolista (ma con una partita in meno rispetto ai Gunners ed i Reds), mentre i padroni di casa restano a ventidue.