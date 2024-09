Premier League: eurogol di Calafiori, ma il City si salva al 98’ con l’Arsenal

INGHILTERRA

Apre il solito Haaland, poi l'ex Bologna e l’incornata di Gabriel: serve la zampata di Stones allo scadere per evitare la sconfitta a Guardiola. Infortunio per Rodri

Haaland 100 e lode! Il City celebra il suo re del gol

































Nella 5a di Premier League finisce 2-2 il big match tra Manchester City e Arsenal. La squadra di Guardiola stappa la partita con il solito Haaland al 9', ripresa dal fantastico gol di Calafiori al 22' e ribaltata dall'incornata di Gabriel al 46'. Arteta soffre per un tempo in dieci (espulso Trossard a fine primo tempo) e va a un passo dall'impresa, poi Stones al 98' regala un punto ai Citizens. Stesso risultato tra Brighton e Nottingham Forest.

MANCHESTER CITY-ARSENAL 2-2

Succede di tutto all’Etihad, pirotecnico 2-2 tra Manchester City e Arsenal. Pronti via e dopo pochi minuti i Campioni d’Inghilterra in carica colpiscono subito: al nono minuto Savinho trova un’imbucata perfetta per la corsa di Haaland, che si presenta a tu per tu con Raya e insacca sul primo palo con l’esterno sinistro rasoterra. Al quarto d’ora di gioco i Citizens perdono Rodri a causa di un grave infortunio, e le cose cambiano anche in partita: al 22’ i Gunners sviluppano sulla sinistra, con Martinelli che apparecchia per l’arcobaleno a girare con l’interno mancino di Riccardo Calafiori, che segna la sua prima rete in Premier League con un eurogol da fuori area fantastico che vale l’1-1. I biancorossi sulle ali dell’entusiasmo continuano a spingere, e al 46’ ribaltano il risultato: corner perfetto di Saka per il solito terzo tempo di Gabriel, che scappa via dalla marcatura di Walker e sigla il 2-1 di testa. A pochi secondi dal duplice fischio arriva l’episodio che cambia nuovamente il match, con Trossard che, già ammonito, calcia lontano il pallone e riceve il secondo cartellino giallo, lasciando in dieci la squadra di Arteta per tutto il secondo tempo. Gli uomini di Guardiola cercano di spingere forte, ma i londinesi si chiudono davanti alla propria area di rigore per non concedere il minimo spazio. La sfida rimane bloccata anche nel recupero, ma a pochi istanti dal triplice fischio i Citizens riescono a strappare almeno un punto: batti e ribatti in area di rigore, con Stones che cadendo trova la zampata per il 2-2 finale al 98’. Il Manchester City rimane in vetta alla Premier League, a 13 punti +1 su Liverpool e Aston Villa. Sale a 11 punti l’Arsenal, beffato ad un passo dall’impresa.