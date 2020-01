Premier League: Eriksen non basta, Gazzaniga salva il Tottenham a Watford  

Il Tottenham non va oltre lo 0-0 sul campo del Watford, e deve anzi ringraziare il suo portiere Gazzaniga per aver neutralizzato un rigore a Deeney al 70'. Mourinho manda Christian Eriksen (grande obiettivo dell'Inter) solo nella mezz'ora finale, ma è Lamela a sfiorare il vantaggio a tempo scaduto: salva sulla linea l'ex Udinese Pussetto. Tottenham solo settimo in classifica: il quarto posto del Chelsea è ora lontano 8 punti.